به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،منصور جمالی‌دوست با اعلام این خبر گفت: اولین محموله پسته با درج برچسب شناسنامه محصول سالم کد QR و پس از طی مراحل قرنطینه، به طور مستقیم از سروستان به کشور چین ارسال شد.

او افزود: استفاده از شناسنامه محصول سالم و کد QR، زمینه شناسایی و رهگیری محصول را فراهم می‌کند و می‌تواند نقش مؤثری در افزایش اعتماد به کیفیت محصولات کشاورزی و تسهیل حضور آنها در بازار‌های بین‌المللی داشته باشد.

جمالی دوست با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند این شهرستان در زمینه تولید پسته بیان کرد: صادرات این محصول می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی، افزایش ارزش افزوده تولیدات کشاورزی و حمایت از تلاش باغداران منطقه باشد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سروستان گفت: با تداوم این روند و توسعه بازار‌های هدف و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، شاهد گسترش صادرات پسته سروستان و حضور پررنگ‌تر این محصول در بازار‌های جهانی هستیم.