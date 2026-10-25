به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، محمدعلی طالبی در نشست ستاد جوانی جمعیت استان کرمان با اشاره به پیشرفت‌های حاصل‌شده در تأمین زمین و الحاق اراضی به محدوده شهر‌ها اظهار کرد: طی یک سال و نیم گذشته، اقدامات مطلوبی در اجرای طرح جوانی جمعیت و پیشبرد نهضت ملی مسکن انجام شده است.

وی با تأکید بر ضرورت تداوم روند تأمین زمین افزود: با توجه به مشخص بودن تعداد متقاضیان واجد شرایط و محدوده‌های مورد نیاز، دستگاه‌های مسئول باید برای تأمین کسری زمین در سطح استان اقدام کنند تا وضعیت تمامی متقاضیان باقی‌مانده تعیین‌تکلیف شود.

استاندار کرمان همچنین عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مرتبط با قانون جوانی جمعیت طی یک سال و نیم گذشته را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: پرداخت تسهیلات به تمامی واجدان شرایط پیگیری می‌شود و در این زمینه، عملکرد بانک‌ها با همکاری دستگاه‌های نظارتی و بازرسی استانداری بررسی خواهد شد.

طالبی ادامه داد: در صورت مشاهده کوتاهی یا وجود موانع در پرداخت تسهیلات، موضوع از طریق ارائه تذکر و در صورت نیاز، برگزاری نشست با مدیران عامل بانک‌ها در تهران و همراهی نمایندگان مجلس پیگیری می‌شود.