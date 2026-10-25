مدیرکل تسهیلات رفاهی بنیاد شهید از تسهیل در فرآیند واگذاری پلاک ویژه جانبازان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مدیرکل تسهیلات رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران در این باره گفت: در راستای تکریم جانبازان معزز و تسهیل در دریافت خدمت پلاک ویژه جهت تردد، با عنایت به مساعدت و همکاری پلیس راهور جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با واگذاری پلاک ویژه به این عزیزان، مقرر شد علاوه بر جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر، جانبازان ۲۵ الی ۴۹ درصدِ دارای مشکل جسمی-حرکتی (با کدینگهای ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۶، ۱۰۵۵ و ۱۰۵۶ مورد تأیید کمیسیون پزشکی این بنیاد)، نیز بتوانند از این خدمت بهرهمند شوند. میثم اروز، افزود: با توجه به برقراری وبسرویس فیمابین، مشمولین محترم میتوانند با مراجعه به مراکز تعویض پلاک و ارائه شماره ملی و انجام استعلامات آنلاین توسط آن مرکز، از خدمت مذکور استفاده کنند. وی تاکید کرد: ضمناً جهت رعایت عدالت در بهرهمندی از خدمات و ثبت در پروندهٔ خدمات این عزیزان، اطلاعات افراد دریافتکنندهٔ پلاک ویژه به صورت وبسرویس به بنیاد ارسال میشود.