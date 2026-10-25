رئیس سازمان بسیج ورزشکاران کشور در مراسم گرامیداشت ۱۵۵ شهید ورزشکار آمل، این شهدا را الگوی پهلوانی، ایثار و وفاداری به میهن برای نسل امروز دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس سازمان بسیج ورزشکاران کشور با گرامیداشت یاد و خاطره ۱۵۵ شهید ورزشکار شهرستان آمل گفت: شهدای ورزشکار با گذشتن از مدال، سکو و شهرت، جوانمردی و وفاداری به میهن را به نمایش گذاشتند و امروز قهرمانان ورزشی کشور امانت‌داران راه این شهدا هستند.

سردار مهدی میرجلیلی شنبه‌شب در مراسم گرامیداشت این شهدا در تجمع شبانه مردم آمل در میدان ۱۷ شهریور، با اشاره به پیشینه انقلابی مردم این شهرستان افزود: مردم آمل از دوران انقلاب اسلامی تاکنون در میدان دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب حضور داشته‌اند و ایستادگی آنان در شب‌های متوالی را جلوه‌ای از ایمان، اراده و مقاومت مردم ایران دانست.

وی با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم و امنیت، مدافعان سلامت و شهدای جنگ‌های اخیر گفت: بسیاری از جوانان ایران از زمین‌های فوتبال، والیبال، بسکتبال و دیگر میدان‌های ورزشی راهی جبهه‌ها شدند و برای دفاع از کشور جان خود را فدا کردند.

رئیس سازمان بسیج ورزشکاران کشور با تأکید بر اینکه شهدای ورزشکار فراتر از مدال و سکو قهرمان بودند، افزود: مدال برخی از این قهرمانان به پلاک شهادت تبدیل شد و آنان نشان دادند پهلوانی در وفاداری به مردم، دفاع از وطن و پایبندی به ارزش‌ها معنا پیدا می‌کند.

میرجلیلی با اشاره به افتخارآفرینی ورزشکاران ایرانی در رقابت‌های بین‌المللی گفت: قهرمانان امروز امانت‌داران پرچمی هستند که شهدا برای سربلندی آن جان خود را فدا کردند و اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران در میادین جهانی، نماد عزت و شرف ملت ایران است.

وی همچنین از امیرحسین زارع، قهرمان کشتی ایران، یاد کرد و افزود: آمل در کنار پرورش قهرمانان ورزشی، پهلوانانی را تربیت کرده است که مردمداری و جوانمردی را در کنار افتخارآفرینی ورزشی سرلوحه خود قرار می‌دهند.

رئیس سازمان بسیج ورزشکاران کشور با اشاره به علاقه رهبر شهید به ورزشکاران و قهرمانان کشور گفت: ورزشکاران نیز به ایشان عشق می‌ورزیدند و تلاش می‌کردند با عمل به رهنمودهای ایشان در مسیر خدمت به مردم و کشور گام بردارند.

میرجلیلی با قدردانی از حضور مردم در تجمعات شبانه، این حضور را مایه تقویت روحیه نیروهای مدافع کشور دانست و افزود: حضور مردم، پرچم‌داری و شعارهای آنان پیام پایداری ملت ایران را منتقل می‌کند و به مدافعان کشور اطمینان می‌دهد که مردم در دفاع از آب‌وخاک خود ایستاده‌اند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با روایت خاطراتی از خانواده‌های شهدای جنگ‌های اخیر، به فداکاری شهدای نوجوان و جوان ورزشکار اشاره کرد و گفت: زندگی این شهدا نشان می‌دهد عشق به ایران، باورهای دینی و روحیه ایثار از دوران کودکی در وجود بسیاری از آنان ریشه داشته است.

میرجلیلی همچنین با اشاره به شب شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، پیوند فرهنگ عاشورا، باورهای دینی و روحیه ایثار را از عوامل ماندگاری فرهنگ شهادت دانست و یادآور شد رزمندگان دوران دفاع مقدس با رمزهای مقدسی همچون یا زهرا(س) به میدان می‌رفتند و در راه دفاع از میهن از جان خود می‌گذشتند.

رئیس سازمان بسیج ورزشکاران کشور در پایان بر ضرورت پاسداشت یاد و نام شهدای ورزشکار و انتقال فرهنگ پهلوانی، جوانمردی، ایثار و دفاع از میهن به نسل جوان تأکید کرد.