

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، براساس اعلام سازمان لیگ و مسابقات، رقابت‌های آقایان ساعت ۸ صبح و مسابقات بانوان از ساعت ۱۴ بعدازظهر ۲۱ آبان ماه برگزار خواهد شد.

در بخش بانوان و در گروه یک به ترتیب تیم‌های ستارگان ماتسوشیما و هیات کاراته یزد و در گروه دو به ترتیب آکادمی اسماعیلی و آینده داران ماتسوشیما تیم‌های صعود کننده به دور پایانی هستند که به صورت ضربدری با هم و طبق برنامه ذیل مبارزه می‌کنند:

ستارگان ماتسوشیما - آینده داران ماتسوشیما

آکادمی اسماعیلی - هیات کاراته یزد

مسابقه فینال بین برندگان ۲ مسابقه فوق انجام میگردد.

در بخش مردان هم تیم‌های پاس مازندران و نیروی زمینی ارتش در گروه یک و آسیا ماسه ساز و عقاب نهاجا در گروه دو تیم‌های صعود کننده هستند که براساس برنامه به صورت ضربدری مبارزه خواهند کرد تا برندگان ۲ دیدار، مسابقه فینال را برگزار کنند:

پاس مازندران - عقاب نهاجا

آسیا ماسه ساز - نیروی زمینی ارتش