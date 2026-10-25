براساس بیستمین هشدار هواشناسی نارنجی سال، رگبار باران و رعدوبرق (با احتمال بارش تگرگ) همراه با تندباد لحظه ای نیمه شمالی آذربایجان غربی را فرا می گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در هشدار سطح نارنجی شماره بیست اداره کل هواشناسی آذربایجان‌غربی آمده است: پیرو هشدار سطح زرد شماره ۳۷ و با توجه به تشدید فعالیت امواج بارشی، وضعیت جوی استان فعالیت سامانه رگبار باران و رعدوبرق همراه وزش باد پیش بینی می شود.

فعالیت این سامانه از اواخر وقت روز شنبه مورخ (۱۴۰۵/۰۸/۰۲) آغاز شده است و مخاطره رگبار باران و رعدوبرق (با احتمال بارش تگرگ) همراه با تندباد لحظه ای در پی دارد.

منطقه اثر این سامانه نیمه شمالی است که تا پایان روز یکشنبه مورخ (۱۴۰۵/۰۸/۰۳) ادامه خواهد داشت.

در اثر این مخاطره آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه هاوجود دارد

دراین شرایط آمادگی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران - آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، بازگشایی دهانه پل‌ها و کانال ها- خودداری از سفر‌های غیر ضرور و احتیاط در تردد‌های شهری و جاده‌ای- خودداری از تردد در حاشیه رودخانه‌ها و فعالیت‌های طبیعت گردی و کوهنوردی - توجه به توصیه‌های کارشناسان جهاد کشاورزی ضروری است.