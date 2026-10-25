به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ؛ از اسلام آباد، روزنامه داون پاکستان در گزارشی از بازگشایی گذرگاه مرزی گبد ـ ریمدان میان ایران و پاکستان در روز شنبه خبر داد، اما گزارش های منتشر شده از سوی تجار محلی حاکی از آن است که این اقدام به معنای بازگشت کامل تجارت مرزی به وضعیت عادی نیست.

بر اساس گزارش این رسانه پاکستانی، فعالیت های تجاری در این گذرگاه پس از حدود یک هفته توقف از سر گرفته شده است و مقام های مرزی اجازه عبور محموله هایی را صادر کرده اند که اسناد حمل آنها مربوط به شانزدهم اکتبر یا پیش از آن بوده است.

با این حال، تجار محلی همچنان از ادامه محدودیت در واردات گاز مایع از ایران خبر می دهند و می گویند تنها بخشی از خودروهای باری امکان ترخیص و عبور پیدا کرده اند و صدها دستگاه خودرو از جمله تانکرهای حامل گاز مایع همچنان بلاتکلیف مانده اند.

گاز مایع یکی از مهمترین اقلام مبادلاتی در گذرگاه ریمدان به شمار می رود و بخش قابل توجهی از نیاز پاکستان به این سوخت از مسیر مرزی تامین می شود.

ادامه محدودیت در ورود محموله های گاز مایع می تواند بر روند تامین این سوخت و قیمت آن در بازار پاکستان تاثیر بگذارد. پیش از این نیز تجار و فعالان بخش انرژی پاکستان درباره افزایش قیمت ها و تشدید کمبود گاز مایع در پی توقف تجارت مرزی هشدار داده بودند.

گذرگاه گبد ـ ریمدان که با عنوان دروازه ۲۵۰ نیز شناخته می شود از 17 اکتبر و در پی تصمیم وزارت بازرگانی پاکستان برای تعلیق تجارت از این مسیر و گذرگاه تفتان با ایران، با محدودیت روبه رو شده بود.

مقام های پاکستانی پیشتر مسائل امنیتی و مقابله با قاچاق را از علل این تصمیم اعلام کرده بودند در حالیکه وزارت امور خارجه ایران از مشکلات فنی و رایزنی برای حل موضوع سخن گفته بود.

روزنامه داون همچنین گزارش داده است که در جریان توقف تجارت، افراد مسلح ناشناس به خودروهای باری متوقف شده در نزدیکی گذرگاه حمله کردند و ده ها کامیون را به آتش کشیدند.