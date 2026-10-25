با مشارکت خیران نیک‌اندیش و در راستای رفع کمبود فضای آموزشی در مناطق کم‌برخوردار بافق، دو کلاس درس و یک سالن آموزشی به آموزشگاه مهدیه این شهرستان افزوده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، فرماندار بافق در آیین افتتاح طرح توسعه فضای آموزشی آموزشگاه مهدیه، با اشاره به کمبود فضای آموزشی در این شهرستان، گفت: طرح «کلاس‌به‌کلاس» با هدف تأمین فضا‌های آموزشی موردنیاز دانش‌آموزان در بافق به اجرا درآمده است.فلاح افزود: خانواده مرحوم ملک‌زاده که از خانواده‌های فرهنگی شهرستان هستند، با احداث دو کلاس درس و یک سالن آموزشی در آموزشگاه مهدیه، واقع در یکی از مناطق کم‌برخوردار بافق، نخستین گام را در اجرای این طرح برداشتند.وی با قدردانی از مشارکت این خانواده نیک‌اندیش ابراز امیدواری کرد با تداوم حضور خیران مدرسه‌ساز، بخشی از کمبود‌های فضای آموزشی شهرستان برطرف شود.

رئیس آموزش و پرورش بافق نیز در این مراسم با تأکید بر ضرورت توسعه فضا‌های آموزشی گفت: با بهره‌برداری از طرح‌های توسعه مدارس و اضافه شدن فضا‌های جدید، بخشی از نیاز آموزشی شهرستان تأمین می‌شود.کرمی با اشاره به ظرفیت ایجادشده در طرح توسعه آموزشگاه مهدیه افزود: این طرح ظرفیتی معادل یک مدرسه سه‌کلاسه ایجاد کرده است؛ با این حال، برای تأمین کامل فضای آموزشی موردنیاز دانش‌آموزان بر اساس استاندارد‌های پیش‌بینی‌شده، توسعه فضا‌های آموزشی همچنان ضروری است.وی خاطرنشان کرد: ایجاد ظرفیت آموزشی در حد مدارس شش‌کلاسه می‌تواند در تأمین فضای استاندارد و پاسخ‌گویی به نیاز دانش‌آموزان مؤثر باشد.

در این طرح، دو کلاس درس و یک سالن آموزشی به همت آقای ملک‌زاده و خانم پورامینی و به یاد فرزند مرحومشان، زنده‌یاد محمد ملک‌زاده، به مجموعه آموزشگاه مهدیه بافق افزوده شد.

در پایان این مراسم، با اهدای گل و لوح تقدیر از خانواده ملک‌زاده به پاس مشارکت در توسعه فضای آموزشی شهرستان تجلیل شد.