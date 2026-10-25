سخنگوی صنعت برق کشور از وضعیت مناسب ذخایر سوخت مایع نیروگاه‌ها خبر داد و اعلام کرد: ۶۰ اقدام عملیاتی با هدف تأمین پایدار برق در دوره سرد سال و کاهش پیامد‌های احتمالی محدودیت سوخت در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما احسان ذبیح‌زاده، با اشاره به سهم بالای نیروگاه‌های حرارتی در تأمین برق کشور اظهار کرد: بیش از ۸۰ درصد سوخت مصرفی نیروگاه‌های حرارتی از گاز تأمین می‌شود و این نیروگاه‌ها عمدتاً بر مبنای استفاده از گاز طراحی شده‌اند. با این حال، برای افزایش قابلیت اطمینان شبکه برق و مواجهه با محدودیت‌های احتمالی در تأمین گاز، سوخت مایع به‌عنوان سوخت پشتیبان در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه وضعیت تأمین گاز و سوخت مایع نیروگاه‌ها در حال حاضر مناسب است، افزود: ذخایر سوخت مایع نیروگاه‌ها در شرایط نسبتاً مطلوبی قرار دارد و سطح این ذخایر تقریباً با مدت مشابه سال گذشته برابری می‌کند؛ سالی که ذخایر سوخت نیروگاهی در وضعیت بسیار خوبی قرار داشت. روند امسال نیز تاکنون مطلوب بوده است.

ذبیح‌زاده با اشاره به باقی‌ماندن بخشی از ظرفیت مخازن سوخت مایع برای تکمیل، تصریح کرد: انتظار می‌رود با تلاش همکاران وزارت نفت، ظرفیت باقی‌مانده مخازن در روز‌ها و هفته‌های آینده و هم‌زمان با نزدیک‌شدن به دوره سرد سال تکمیل شود.

سخنگوی صنعت برق کشور ادامه داد: وضعیت مناسب ذخایر سوخت مایع در کنار تخصیص کافی گاز به نیروگاه‌ها، زمینه ورود مطلوب به فصل سرد سال را فراهم می‌کند؛ با این حال، عبور موفق از زمستان تنها به آمادگی اولیه محدود نمی‌شود و مستلزم تداوم روند مناسب تخصیص گاز و تحویل سوخت مایع در طول دوره سرد سال است.

وی با اشاره به اینکه دوره اصلی برنامه‌ریزی برای عبور از زمستان حدود ۱۰۰ روز، از نیمه آذرماه به مدت سه ماه، در نظر گرفته شده است، گفت: برنامه‌ریزی‌های لازم برای تأمین سوخت نیروگاه‌ها در این بازه زمانی با همکاری وزارت نفت انجام شده است.

۶۰ اقدام عملیاتی برای مدیریت شرایط زمستانی

ذبیح‌زاده با اشاره به آسیب‌دیدن زیرساخت‌های تأمین گاز در پی حملات منتسب به دشمن صهیونیستی ـ آمریکایی اظهار کرد: بر اساس اعلام مسئولان وزارت نفت، بخشی از ظرفیت تأمین گاز کشور در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است؛ ازاین‌رو، تمهیدات ویژه‌ای برای مدیریت شرایط پیش رو و کاهش آثار احتمالی محدودیت سوخت در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: در بخش برق، ۶۰ اقدام عملیاتی برای عبور از دوره ۱۰۰ روزه سرد سال با حداقل پیامد‌های ممکن پیش‌بینی شده است و روند اجرای این اقدامات نیز در وضعیت مناسبی قرار دارد.

به گفته سخنگوی صنعت برق کشور، انجام به‌موقع تعمیرات ضروری نیروگاه‌ها، تسریع در توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر به‌عنوان منابع تولید برق بدون نیاز به سوخت، پیشبرد تعمیرات نیروگاه اتمی با هدف بازگشت آن به مدار تولید در ابتدای دوره سرد سال و بهره‌برداری بهینه از نیروگاه‌های برق‌آبی، از مهم‌ترین محور‌های این برنامه است.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت افزایش بهره‌وری در تولید برق حرارتی گفت: استفاده حداکثری از واحد‌های نیروگاهی با راندمان بالا و کاهش مصرف گازوئیل، به‌ویژه در نیمه شمالی کشور که احتمال بروز محدودیت در تأمین سوخت نیروگاه‌ها بیشتر است، در اولویت قرار دارد.

ذبیح‌زاده تعمیرات شبکه برق و کریدور‌های اصلی انتقال انرژی را از دیگر محور‌های این برنامه برشمرد و افزود: این اقدامات با توجه ویژه‌تری نسبت به سال‌های گذشته دنبال می‌شود تا در فصل سرد سال، محدودیت‌های ناشی از گلوگاه‌های انتقال برق به حداقل برسد.

تداوم صرفه‌جویی؛ ضرورتی فراتر از فصل زمستان

سخنگوی صنعت برق کشور در پایان با تأکید بر نقش هماهنگی میان بخش‌های مختلف در مدیریت مصرف انرژی خاطرنشان کرد: اجرای تمهیدات پیش‌بینی‌شده در حوزه تأمین سوخت، تعمیرات نیروگاهی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و آماده‌سازی شبکه انتقال، با هدف تأمین پایدار برق و عبور از دوره سرد سال با کمترین پیامد دنبال می‌شود.

وی مشارکت دستگاه‌های اجرایی و دولتی، به‌عنوان الگوی صرفه‌جویی، و همکاری تمامی مشترکان در مدیریت مصرف برق و گاز را ضروری دانست و تأکید کرد: کاهش مصرف حامل‌های انرژی می‌تواند آثار محدودیت‌های احتمالی سوخت را کاهش دهد. این ضرورت صرفاً به فصل زمستان محدود نیست و حتی اقدامات کوچک در زمینه صرفه‌جویی، در صورت تداوم و تبدیل‌شدن به یک رویه دائمی، می‌تواند تأثیرگذار باشد.