به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ مسعود گلپسند معاون مبارزه با سرقت از وسایل نقلیه پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری یک متهم در پرونده مرتبط با سندنمره کردن خودرو‌های مسروقه خبر داد و گفت: در جریان رسیدگی به این پرونده، دو دستگاه خودروی پژو پارس شناسایی شد که بررسی‌های تخصصی، وجود قطعات متعلق به خودرو‌های مسروقه را در آنها تأیید کرد.

وی افزود: کارآگاهان اداره دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ هنگام بررسی مراکز خریدوفروش خودرو‌های تصادفی و سوخته، به یک دستگاه پژو پارس مشکوک شدند که سوابق آن در سامانه‌های پلیس نیازمند بررسی بیشتر بود.

وی ادامه داد: بررسی‌ها نشان داد این خودرو پس از خرید، تعویض پلاک شده و در اختیار فرد دیگری قرار گرفته است؛ ازاین‌رو، خودرو برای انجام بررسی‌های تخصصی به پلیس آگاهی منتقل شد.

معاون مبارزه با سرقت از وسایل نقلیه پلیس آگاهی تهران بزرگ با اشاره به اینکه کارشناسان در بررسی فنی دریافتند خودرو سابقه تعویض اتاق داشته و برخی قطعات نصب‌شده روی آن متعلق به یک خودروی مسروقه است که هنوز کشف نشده بود.تصریح کرد: تحقیقات از متصرف خودرو نشان داد وی وسیله نقلیه را از فردی دیگر خریداری کرده است. بررسی خودرو‌های شماره‌گذاری‌شده به نام این فرد نیز به شناسایی یک دستگاه پژو پارس دیگر منجر شد.

معاون مبارزه با سرقت از وسایل نقلیه پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: خودروی دوم نیز برای بررسی تخصصی به اداره مربوطه منتقل شد و کارشناسان وجود قطعات متعلق به خودروی مسروقه و سابقه سرقت ثبت‌شده را در آن تأیید کردند.

وی افزود: متصرف خودروی دوم نیز اعلام کرد آن را از همان فروشنده خریداری کرده است. در پی جمع‌بندی مستندات و با دستور مقام قضایی، متهم دستگیر شد.

سرهنگ گلپسند ادامه داد: متهم در جریان تحقیقات مدعی شده خودرو‌های موردنظر را در وضعیت تصادفی یا سوخته خریداری کرده و در اختیار فرد دیگری قرار داده است. به گفته وی، یکی از خودرو‌ها بعداً به‌صورت سالم به او تحویل داده شده و خودروی دیگر نیز از سوی همان فرد به فروش رسیده است.

وی گفت: متهم پس از تشکیل پرونده و صدور قرار قضایی به زندان منتقل شده است و تحقیقات برای شناسایی فرد مرتبط با پرونده و بررسی احتمال وجود خودرو‌های دیگر با قطعات مسروقه ادامه دارد.

معاون مبارزه با سرقت از وسایل نقلیه پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری یک متهم به خرید اموال مسروقه در شهرستان آق‌قلا و کشف چند دستگاه موتورسیکلت مسروقه خبر داد.

به گفته سرهنگ مسعود گلپسند، موتورسیکلت‌های کشف‌شده پس از احراز اصالت و شناسایی صاحبانشان، به مالباختگان تحویل داده شدند.

وی افزود: در جریان رسیدگی به پرونده سرقت موتورسیکلت، یکی از متهمان به فروش چند دستگاه موتورسیکلت مسروقه به فردی در شهرستان آق‌قلا اعتراف کرد. در پی این اظهارات، شناسایی خریدار اموال مسروقه در دستور کار کارآگاهان اداره هفتم پلیس آگاهی قرار گرفت.

معاون مبارزه با سرقت از وسایل نقلیه پلیس آگاهی تهران بزرگ با اشاره به اینکه با دستور مقام قضایی و دریافت نیابت قضایی، گروهی از کارآگاهان به آق‌قلا اعزام شدند و پس از انجام اقدامات پلیسی، موفق به شناسایی محل اختفای متهم و دستگیری وی شدند.تصریح کرد: متهم در جریان تحقیقات به خرید موتورسیکلت‌های مسروقه اعتراف کرد و مدعی شد این وسایل نقلیه را در سطح شهر به فروش رسانده است. در ادامه رسیدگی، مأموران تعدادی موتورسیکلت مسروقه را کشف و توقیف کردند.

سرهنگ گلپسند ادامه داد: به دلیل مخدوش بودن شماره‌ها و بخش‌هایی از مشخصات شناسایی موتورسیکلت‌ها، کارشناسان پلیس آگاهی با استفاده از روش‌های تخصصی و مواد شیمیایی، اصالت وسایل نقلیه کشف‌شده را احراز کردند.

معاون مبارزه با سرقت از وسایل نقلیه پلیس آگاهی تهران بزرگ افزود: پس از شناسایی مالباختگان و طی مراحل قانونی، موتورسیکلت‌های کشف‌شده با تأیید کارشناس رسمی دادگستری به صاحبانشان تحویل داده شد.

وی گفت: متهم برای ادامه رسیدگی به پرونده به پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شده است.