به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرماندار بهمئی گفت: برخلاف سرشماری‌های گذشته که بخش عمده اطلاعات از طریق مراجعه میدانی به خانوار‌ها جمع‌آوری می‌شد در این دوره اطلاعات بخش زیادی از خانوار‌ها از منابع ثبتی موجود تأمین شده است و مراجعه حضوری صرفاً برای راستی‌آزمایی و تکمیل اطلاعات در مناطق و خانوار‌های منتخب صورت می‌گیرد

لطف الله ایرمی افزود: هدف اصلی از مراجعه حضوری، بررسی میزان انطباق داده‌های ثبتی با اطلاعات واقعی خانوارهاست و کارشناسان آمار، با لباس و کارت شناسایی معتبر به خانوار‌های منتخب مراجعه می‌کنند و فرایند تکمیل اطلاعات معمولاً حدود ۱۰ تا ۱۵ دقیقه زمان می‌برد.

وی درباره نحوه اطلاع‌رسانی به خانوار‌ها گفت: تنها خانوار‌هایی که اطلاعات آنها در منابع ثبتی موجود ناقص یا ناکافی باشد، از طریق پیامک برای تکمیل اطلاعات دعوت می‌شوند و این خانوار‌ها باید مطابق دستورالعمل درج‌شده در پیامک و از طریق بستر معرفی‌شده اقدام کنند.

فرماندار بهمئی گفت: اطلاعات موردنیاز در این سرشماری شامل مشخصات فردی و خانوادگی، کد پستی و محل سکونت، وضعیت تحصیلات، اشتغال و بیکاری، محدودیت‌ها و مهارت‌ها و همچنین برخی شاخص‌های مربوط به مسکن است.

ایرمی از شهروندان خواست در صورت دریافت پیامک رسمی سرشماری، مطابق راهنمای ارائه‌شده اقدام کنند تا اطلاعات موردنیاز برای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در بخش‌های مختلف کشور با دقت بیشتری تکمیل شود.

معاون عمرانی هماهنگی فرمانداری بهمئی هم در این آئین با اشاره به آغاز سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵ به صورت ترکیبی و متفاوت از دوره‌های گذشته، آمار دقیق را مبنای برنامه‌ریزی صحیح برای حل مشکلات و روند توسعه شهرستان دانست.

مهران مهربانی نسب، با اشاره به تفاوت این دوره از سرشماری با دوره‌های قبل افزود: امسال سرشماری با دوره‌های قبلی که کاملاً به صورت حضوری بود متفاوت است، این طرح یک شیوه ترکیبی است که بخشی از آن بر اساس اطلاعات و داده‌هایی که از طریق ثبت احوال، ثبت پستی و ثبت فعالیت‌ها و سایر شاخص‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و در جا‌هایی نیز به صورت حضوری انجام خواهد شد.

وی افزود: درکنار بهره‌گیری از اطلاعات ثبتی، در بخش‌هایی از شهرستان نیز آمارگیری به‌صورت میدانی انجام می‌شود و عوامل اجرایی برای جمع‌آوری و تکمیل اطلاعات به خانوار‌های منتخب در شهر‌ها و روستا‌ها مراجعه خواهند کرد.

معاون عمرانی هماهنگی فرمانداری بهمئی با تأکید بر ضرورت توجه شهروندان به هویت عوامل اجرایی سرشماری تصریح کرد: آمارگیران و عوامل اجرایی ستاد سرشماری با لباس فرم رسمی و کارت شناسایی دارای هولوگرام مراجعه می‌کنند، بنابراین شهروندان هنگام مراجعه مأموران، مشخصات و مدارک شناسایی آنان را بررسی کنند.

مهربانی نسب از شهروندان خواست با عوامل اجرایی ستاد سرشماری همکاری لازم را داشته باشند و گفت: همراهی مردم در ارائه و تأیید اطلاعات مورد نیاز، به ثبت دقیق‌تر داده‌های جمعیتی و سکونتی شهرستان و برنامه‌ریزی بهتر برای تأمین نیاز‌های شهروندان کمک می‌کند.

وی همچنین با اشاره به پیامک‌های مرتبط با سرشماری خاطرنشان کرد: پیامک‌های رسمی این طرح از سرشماره رسمی مرکز آمار ایران ارسال می‌شوند و شهروندان برای تکمیل یا تأیید اطلاعات خود به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند با عنوان «دولت من» هدایت خواهند شد، ازاین‌رو لازم است از اعتماد به پیامک‌های ارسالی از سرشماره‌های غیررسمی خودداری کنند.

گفتنی است در این مرحله کارشناسان با مراجعه حضوری در منازل وضعیت مسکن، شمار خانوار، وضعیت شغلی افراد را ثبت می‌کنند و کارشناسان بصورت کلی حدود ۵۰ پرسش را بصورت الکترونیک ثبت می‌کنند.