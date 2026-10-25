مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو با هشدار نسبت به خطرات پنهان مسمومیت در محیط خانه گفت: نگهداری نامناسب مواد شوینده و داروها، مخلوط کردن مواد پاک‌کننده و مصرف خودسرانه دارو‌ها از جمله عواملی هستند که می‌توانند سلامت افراد، به‌ویژه کودکان، را به خطر بیندازند؛ درحالی‌که بسیاری از این حوادث با رعایت اصول ایمنی و افزایش آگاهی قابل پیشگیری هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نازیلا یوسفی مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو به مناسبت هفته پیشگیری از مسمومیت‌ها، با اشاره به شعار امسال با عنوان «از شناخت خطر تا اقدام به‌موقع؛ برای پیشگیری از مسمومیت» اظهار داشت: مسمومیت‌ها همیشه ناشی از حوادث پیچیده یا مواجهه‌های غیرمعمول نیستند؛ گاهی یک بی‌احتیاطی ساده، نگهداری نامناسب مواد خطرناک یا ناآگاهی از پیامد‌های تماس با یک ماده یا مصرف آن می‌تواند سلامت انسان را به مخاطره بیندازد. ازاین‌رو، پیشگیری از مسمومیت‌ها با شناخت خطرات پیرامون و اصلاح رفتار‌های زمینه‌ساز این حوادث آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه عوامل ایجادکننده مسمومیت بسیار متنوع‌اند و به گروه خاصی محدود نمی‌شوند، افزود: مواد شوینده و پاک‌کننده، سموم کشاورزی، داروها، مواد مخدر و روان‌گردان، الکل‌های سمی، مواد غذایی ناسالم، قارچ‌ها و گیاهان ناشناخته و گزش جانوران سمی، از جمله عوامل بالقوه مسمومیت هستند. شناخت این عوامل و آگاهی از شرایط افزایش‌دهنده احتمال مواجهه با آنها، نخستین گام برای پیشگیری مؤثر به شمار می‌رود.

مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت با تأکید بر رعایت اصول ایمنی در محیط خانه تصریح کرد: نگهداری دارو‌ها و مواد شیمیایی در بسته‌بندی اصلی و دور از دسترس کودکان، خودداری از مخلوط کردن مواد شوینده، رعایت دستورالعمل مصرف سموم، پرهیز از مصرف گیاهان، قارچ‌ها و مواد خوراکی ناشناخته و اجتناب از مصرف خودسرانه داروها، از مهم‌ترین اقداماتی هستند که می‌توانند احتمال بروز مسمومیت را کاهش دهند.

وی با اشاره به رویکرد سازمان غذا و دارو در زمینه پیشگیری از مسمومیت‌ها ادامه داد: شناسایی عوامل خطر، تحلیل مسائل مرتبط با مصرف و مواجهه با مواد مسمومیت‌زا، اطلاع‌رسانی هدفمند و تقویت ارتباط مردم با خدمات تخصصی، از اجزای مهم برنامه‌های پیشگیرانه هستند. در این میان، مرکز ملی اطلاع‌رسانی دارو‌ها و سموم با ارائه راهنمایی‌های تخصصی، ظرفیت مهمی برای کمک به تصمیم‌گیری صحیح و کاهش پیامد‌های ناشی از مواجهه با عوامل خطر فراهم می‌کند.

یوسفی با تأکید بر ضرورت اقدام به‌موقع در مواجهه با مسمومیت‌های احتمالی خاطرنشان کرد: آگاهی زمانی اثربخش است که به رفتار صحیح منجر شود. در صورت احتمال مسمومیت، نباید منتظر بروز علائم ماند یا بدون دریافت راهنمایی تخصصی به درمان‌های خانگی متوسل شد. تماس فوری با مراکز تخصصی اطلاع‌رسانی دارو‌ها و سموم و در شرایط اورژانسی، دریافت خدمات فوریت‌های پزشکی، از اقدامات ضروری برای مدیریت صحیح این وضعیت است.

وی در پایان با تأکید بر نقش آموزش و مشارکت عمومی در کاهش حوادث ناشی از مسمومیت گفت: پیشگیری از مسمومیت‌ها مستلزم مجموعه‌ای از انتخاب‌های آگاهانه، رعایت اصول ایمنی و اقدام به‌موقع است. توسعه آموزش‌های کاربردی، تقویت فرهنگ پیشگیری و همکاری مردم و دستگاه‌های مسئول می‌تواند به کاهش خطرات قابل پیشگیری و فراهم شدن محیطی ایمن‌تر برای حفظ سلامت جامعه کمک کند.