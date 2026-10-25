معاون شهرسازی منطقه یک شهرداری تهران، با تشریح اقدامات این منطقه برای رسیدگی به املاک آسیب‌دیده در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، از صدور پروانه‌های تخریب، نوسازی و آواربرداری برای پلاک‌های آسیب‌دیده و پیش‌بینی راهکار‌های مختلف برای تسهیل روند بازسازی خبر داد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، فرهاد کرمی، معاون شهرسازی منطقه یک شهرداری تهران با اشاره به میزان خسارات وارده به املاک منطقه یک در دو جنگ اخیر اظهار کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه، ۱۰ اصابت مستقیم در منطقه داشتیم و در جنگ رمضان نیز تعداد اصابت‌ها به ۲۸ مورد رسید. از میان پرونده‌های تشکیل‌شده، مواردی که به تخریب و نوسازی منجر شدند، در جنگ اول شامل ۱۴ پلاک ثبتی و در جنگ دوم شامل ۳۳ پلاک ثبتی بودند.

وی با اشاره به روند صدور مجوز‌های مربوط به این املاک افزود: برای تمام این پلاک‌ها، پروانه تخریب، نوسازی و آواربرداری به‌صورت دستی صادر شد. همچنین متقاضیان برای تشکیل پرونده و طی مراحل صدور پروانه به‌صورت سیستمی راهنمایی شدند.

معاون شهرسازی منطقه یک ادامه داد: برای تسهیل روند بازسازی، مسیر ویژه‌ای برای صدور پروانه‌های سیستمی در نظر گرفته‌ایم. از آنجا که صدور این پروانه‌ها به رضایت تمام مالکان نیاز دارد، مراجعان را به دفاتر خدمات الکترونیک شهر هدایت کرده‌ایم تا پرونده‌های خود را تشکیل دهند و مراحل قانونی را طی کنند.

کرمی با بیان اینکه در تعداد محدودی از پلاک‌ها اختلاف‌نظر میان مالکان وجود دارد، گفت: یکی دو پلاک داریم که مالکان آنها درباره تشکیل پرونده به توافق نرسیده‌اند. این پرونده‌ها تا زمان توافق مالکان و اعلام آمادگی آنها برای تشکیل پرونده باقی می‌مانند و در صورت نیاز، جلسه مشترکی برای بررسی موضوع برگزار خواهیم کرد.

امکان نوسازی با تسهیلات ویژه برای املاک قدیمی

وی در ادامه با اشاره به وضعیت املاک قدیمی منطقه اظهار کرد: برخی از پلاک‌های آسیب‌دیده مربوط به پیش از سال ۱۳۷۴ هستند. بر اساس شیوه‌نامه‌ای که برای شرایط جنگی تدوین شده است، برای این املاک امکان تخریب و نوسازی فراهم شده و در موارد مشمول، یک طبقه تشویقی نیز در نظر گرفته می‌شود. همچنین میزان خسارت وارده به ملک از عوارض مربوط به آن کسر خواهد شد.

کرمی با اشاره به برخی از پلاک‌های آسیب‌دیده در محدوده منطقه یک توضیح داد: در نمونه‌هایی که در محل قابل مشاهده است، مالکان برای دریافت پروانه تخریب و نوسازی راهنمایی شده‌اند و خسارت وارده نیز در محاسبه عوارض آنها لحاظ می‌شود. در کنار این املاک، پلاک‌هایی نیز وجود دارند که به‌طور مستقیم آسیب دیده‌اند یا ملک مجاور آنها دچار خسارت جدی شده و به تعمیرات اساسی نیاز داشته است.

وی درباره اقدامات انجام‌شده برای بازسازی املاک مجاور پلاک‌های آسیب‌دیده افزود: در یکی از این موارد، عملیات مرمت ملک مجاور پلاک اصابت‌دیده با پیشرفت قابل‌توجهی همراه بوده است. در حال حاضر، حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد عملیات مربوط به این ملک انجام شده و پیش‌بینی می‌شود این ساختمان به‌زودی قابلیت سکونت پیدا کند.

پیش‌بینی سه راهکار برای جلوگیری از بن‌بست در بازسازی

معاون شهرسازی منطقه یک با اشاره به تدابیر پیش‌بینی‌شده در حوزه مدیریت شهری برای تسریع روند بازسازی تأکید کرد: با توجه به تدابیری که در ستاد جنگ حوزه شهرداری تهران از پیش تعیین شده بود، تلاش کردیم هیچ‌یک از پرونده‌ها در مسیر بازسازی به بن‌بست نرسند. برای این منظور، چند راهکار در نظر گرفته شد تا مالکان بتوانند متناسب با شرایط ملک خود از ظرفیت‌های موجود استفاده کنند.

وی در تشریح نخستین راهکار گفت: اگر پلاکی ظرفیت دریافت تراکم بیشتر را داشت و استفاده از این ظرفیت برای سازنده و مالک از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه بود، امکان استفاده از آن فراهم می‌شد تا عملیات ساخت‌وساز در همان پلاک انجام شود.

کرمی درباره راهکار دوم نیز توضیح داد: در مواردی که سازنده در نقطه دیگری از شهر پلاک دیگری در اختیار داشت و امکان ساخت‌وساز در آن ملک فراهم بود، با انتقال تراکم به محل دیگر در قالب حق انتقال توسعه یا همان TDR موافقت می‌شد تا مالکان بتوانند از این ظرفیت برای پیشبرد روند بازسازی استفاده کنند.

وی در تشریح سومین راهکار اظهار کرد: برای برخی املاک نیز میزان خسارت از سوی کارشناس رسمی دادگستری تعیین شده بود. در این موارد، صندوقی برای پرداخت نقدی خسارت در نظر گرفته شد تا مبالغ تعیین‌شده بر اساس نظر کارشناس رسمی به مالکان پرداخت شود. مکاتبات لازم در این زمینه از طریق حوزه معاونت شهرسازی انجام می‌شود و مالکان می‌توانند از این مسیر برای پیگیری و دریافت مبالغ تعیین‌شده اقدام کنند.

کرمی در پایان خاطرنشان کرد: هدف ما این بوده است که با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، تسهیلات شهرسازی و راهکار‌های جایگزین، روند رسیدگی به پرونده‌های املاک آسیب‌دیده تسهیل شود و مالکان بتوانند با کمترین مانع ممکن، مراحل بازسازی و بازگشت به شرایط عادی را دنبال کنند.