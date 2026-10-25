به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مراسم وداع با پیکر شهید محمدرضا طالبی امشب از ساعت ۲۰:۳۰ در میدان هفت تیر تهران برگزار می‌شود. پیکر این شهید فردا دوشنبه ساعت ۹:۳۰ از خیابان ترکمنستان تهران کوچه بید تشییع می‌شود. مراسم‌های بزرگداشت شهید سه شنبه و پنجشنبه همین هفته در مسجد خرقانی و مسجد الرضا (ع) تهران برگزار می‌شود. محمدرضا طالبی، بسیجی حافظ امنیت که در اغتشاشات ۱۹ دی، در منطقه ۷ تهران مجروح و جانباز ۷۰ درصد شده بود، جمعه یکم آبان به شهادت رسید.