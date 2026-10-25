پویش «نه به سرعت غیرمجاز» به منظور کاهش تلفات جاده‌ای و مقابله با پیامد‌های خطرناک سرعت غیرمجاز منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان گفت: این دستگاه با انتشار فراخوانی عمومی از تمامی شهروندان، رسانه‌ها و نهاد‌های اجرایی درخواست کرد تا برای کاهش تلفات جاده‌ای و مقابله با پیامد‌های خطرناک سرعت غیرمجاز با پویش استانی «نه به سرعت غیرمجاز» همراه شوند.

عیسی پورسلیمی بیان کرد: افزایش تصادفات جاده‌ای در استان نگران کننده شده و یکی از مهمترین عوامل بروز حادثه رانندگی سرعت غیرمجاز است که تهدیدی جدی برای سلامت و جان به شمار می‌رود.

وی با اشاره به پیامد‌های جبران‌ناپذیر رفتار‌های پرخطر در رانندگی گفت: با توجه به حجم تصادفات در استان اکنون زمان آن رسیده که با همکاری همه‌جانبه مردم، رسانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی اقدامی مشترک برای حفظ جان انسان‌ها انجام شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان در ادامه با دعوت از شهروندان و فعالان اجتماعی برای مشارکت در این پویش تاکید کرد: این پویش باید تبدیل به یک مطالبه مردمی شود تا هر فردی خود را متعهد به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی بداند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان افزود: از مردم دعوت می‌کنیم با رعایت سرعت مجاز الگویی برای داشتن رفتار درست حین رانندگی برای یکدیگر باشند.

وی ضمن تاکید بر مشارکت فعال تمامی اقشار در آگاه‌سازی عمومی برای رانندگی بی خطر عنوان کرد: شعار «نه به سرعت غیرمجاز؛ بله به زندگی» به عنوان پیام اصلی این پویش استانی در نظر گرفته شده است.