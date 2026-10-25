رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی، از توزیع هزار و ۷۲۳.۵ تن بذر گندم شامل هزار و ۱۳۱.۵ تن برای مزارع آبی و ۵۹۲ تن برای مزارع دیم و همچنین ۲۶۶ تن بذر جو برای مزارع آبی استان تا پایان مهرماه ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، اسماعیل محمودآبادی با اشاره به خرید چهار هزار و ۲۸۰ تن بذر گندم و هزار و ۳۵۵ تن بذر جو در سال زراعی ۱۴۰۵–۱۴۰۶، اعلام کرد: توزیع بذر جو برای مزارع دیم تاکنون انجام نشده و این روند با توجه به شرایط اقلیمی، زمان کشت و نیاز کشاورزان پیگیری خواهد شد.