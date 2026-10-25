

به گزارش گروه کشاورزی و محیط‌زیست خبرگزاری صداوسیما، رسول کرمی، رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان پاسارگاد، با اشاره به حضور خرس‌های قهوه‌ای در مزارع و باغ‌های منطقه برای تغذیه، از کشاورزان و رانندگان ماشین‌آلات برداشت خواست هنگام فعالیت در این مناطق احتیاط کنند.

وی تأکید کرد: در صورت مشاهده خرس، ماشین‌آلات باید کاملاً متوقف شوند و افراد از نزدیک شدن یا تعقیب حیوان خودداری کنند تا خرس بتواند بدون مزاحمت از منطقه خارج شود.

کرمی با بیان اینکه نزدیک شدن به حیات‌وحش و تلاش برای دور کردن آن با رفتار‌های تحریک‌آمیز می‌تواند خطرآفرین باشد، رعایت فاصله ایمن و فراهم کردن فرصت خروج حیوان را ضروری دانست.