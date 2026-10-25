

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال بارسا در حالی به استقبال ال کلاسیکوی خانگی می‌رود که هنوز تحت تاثیر شکست سه شنبه قبل برابر پاری سن ژرمن در لیگ قهرمانان اروپا قرار دارد و این اولین شکست شکست فصل شاگردان هانسی فلیک محسوب می‌شد. در مقابل رئال مادرید با ۴ پیروزی پیاپی در مسابقات اخیرش شرایط روحی مساعدی دارد و به نظر می‌رسد شاگردان ژوزه مورینیوی پرتغالی رفته رفته به شرایط آرمانی تیمی خود نزدیک می‌شوند.

رئال می‌تواند با برنده شدن در این بازی اختلاف خود را به ۳ امتیاز تقلیل دهد و روند باخت در ۶ داربی از ۷ مصاف اخیر دو تیم را قطع کند. این‌ها همه وزنه روحی بزرگی در ادامه فصل برای رئالی‌ها خواهد شد. این دو موضوع دغدغه‌های اصلی مورینیوی ۶۳ ساله است که هفدهمین ال کلاسیکوی خود را روز نیمکت آغاز می‌کند. البته او با تیم‌های مختلف ۲۷ بار برابر بارسا قرار گرفته و به خوبی این تیم را می‌شناسد. شاید این اصلی‌ترین دلیلی است که فلورنتینو پرس رئیس باشگاه مادریدی برای دومین بار در تابستان امسال مورینیو رو روی نیمکت تیمش نشانده است.

در سوابق مورینیو در ال کلاسیکو او در ۱۰ تقابل اول فقط یک پیروزی دشت کرد، اما در ۵ تقابل آخر برابر بارسا تیمش نباخت و حتی ۳ برد هم کسب کرد.

تیم فلیک در دو فصل اخیر قهرمان شده و اکنون هم با قدرت در صدر است. اما تیم مورینیو در دو فصل اخیر هیچ افتخار بزرگی کسب نکرده است؛ بنابراین به نظر مورینیو مقایسه دو تیم خیلی منطقی نیست. وانگهی او معتقد است هنوز نباید مورد قضاوت قرار بگیرد، چون چند ماه از آغاز کارش بیشتر نمی‌گذرد. در مقابل فلیک از سال ۲۰۲۴ توانسته ایده‌های خود را کاملا در روند کار تیم جا بیاندازد.

مورینیو می‌گوید: هواداران فکر می‌کنند کار این دوره از تیم تمام است، اما در فوتبال هیچ چیز پایان ندارد و اکنون ما در فاز پیشرفت دوباره هستیم. ما سه ماه است کار کرده‌ایم و البته روند پیش فصل با بازگشت ملی پوشان از جام جهانی و فیفا دی‌ها کمی کند شد؛ بنابراین بازیکنان فقط دو ماه در کنار هم بوده‌اند. این شروع تولید یک محصول است و کادرفنی هنوز در حال شناخت، تحلیل و روند تشریح مسائل است. بازیکنان در حال یادگیری هستند و همه این‌ها ثابت می‌کند که قیاس دو تیم غیرمنصفانه است.

فلیک آلمانی نیز کار مورینیو را در این مدت مورد تمجید قرار داد و گفت؛ انتظار دارد تیم مادریدی با اعتماد به نفس به میدان بیاید.

فلیک گفت: من احترام بسیار زیادی برای رئال قائل هستم. وقتی شما تیم‌هایی را در این سطح مربیگری برای سال‌ها می‌کنید و همیشه موفق می‌شوید، این نشان دهنده کیفیت بالای کار شما است. مورینیو در هر باشگاهی این را نشان داده است. تمام بازیکنان تیم ملی آلمان که قبلا با مورینیو کار کردند از او با احترام یاد می‌کنند. من هم همین نظر را دارم. او همکار من است. یک همکار بسیار بسیار موفق و بزرگ.

شاید زنگ خطر برای بارسا به موقع و در خانه پاری سن ژرمن به صدا در آمد و او اکنون درک کرده است که تیمش نیاز به پیشرفت و رفع نواقص دارد.

فلیک اضافه کرد: ما بازی با پاریسی‌ها را آنالیز کردیم و کار‌های بسیار خوبی انجام داده‌ایم. اما فهمیدیم که در برخی نکات باید پیشرفت کنیم. ما به عنوان یک تیم پیشرفت خوبی داشته‌ایم و در بازی امشب در برابر یکی از بهترین تیم‌های جهان این فرصت را داریم که به پیشرفتمان ادامه دهیم. ال کلاسیکو همیشه بازی منحصر‌به‌فرد و متفاوتی است. شاید بهترین بازی فوتبال است و همه آن را تماشا خواهند کرد. درست است که بازی ۳ امتیاز دارد، اما اهمیت مسابقه بسیار بیشتر از یک بازی ۳ امتیازی است.

مورینیو نیز افزود: ما در روند خوبی هستیم، خوب بازی می‌کنیم، گل می‌زنیم و برنده می‌شویم، اما در ال کلاسیکو عملکرد قبلی اهمیت ندارد. ال کلاسیکو بی همتاست. همه جهان به دنبال تماشای آن هستند و امیدوارم بازی خوبی به نمایش بگذاریم و برنده از میدان خارج شویم.

بارسا این فصل رکورد خوبی در لیگا داشته و از ۹ بازی ۹ پیروزی کسب کرده است و تا قبل از این هفته با ۵ امتیاز برتری در صدر جدول قرار داشت. پیروزی در ال کلاسیکو رکورد تاریخی باشگاه با ۱۰ برد از ۱۰ بازی ابتدایی فصل خواهد بود. این یعنی شکستن رکورد رئال فصل ۶۹ - ۱۹۶۸.

رئال در رده سوم جدول قرار دارد و آن‌ها هم ۷ بازی لیگ را برده‌اند، اما در برابر آتلتیکومادرید و رئال بتیس شکست خوردند. در مقابل آن‌ها در لیگ قهرمانان شروع کاملی داشتند و ۳ برد در ۳ هفته ابتدایی را کسب کرده‌اند.

نظرسنجی‌ها ۵۴.۵ درصد شانس برد را به بارسا و ۲۶ درصد به رئال می‌دهد و ۱۹.۵ درصد شانس مساوی وجود دارد. همین نظرسنجی شانس قهرمانی بارسا را نزدیک به ۷۸ درصد می‌داند و رئال و آتلتیکو را در رده‌های بعدی قرار می‌دهد.

دنی اولمو به علت مصدومیت ران و ژول کانده با مصدومیت مچ پا غایب بازی خواهند بود و اریک گارسیا (ران) آندریاس کریستینسن (ران) و رونی بردغجی (زانو) نیز مصدوم هستند. در اردوی رئال نیز وینیسیوس ژونیور به علت محرومیت غایب خواهد بود و رائول آسنسیو (عضله پا) و رودریگو (زانو) نیز اسیب دیده هستند.