به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمدرضا سلامی ریک گفت: در جریان اقدامات حفاظتی و مقابله با تخلفات شکار و صید در مناطق آزاد و پناهگاه حیات وحش لوندویل، ۸ شکارچی غیرمجاز با تلاش نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست آستارا و همکاری مأموران پاسگاه انتظامی منطقه، شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: در این عملیات، ۸ قبضه سلاح شکاری مجاز کشف و ضبط شد و اقدامات قانونی در خصوص برخورد با شکارچیان متخلف انجام شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستارا با تأکید بر اهمیت حفاظت از تنوع زیستی و صیانت از حیات وحش شهرستان، گفت: برخورد با متخلفان شکار و صید و تقویت همکاری میان نیرو‌های محیط زیست و انتظامی، از اقدامات مؤثر برای حفاظت از گونه‌های جانوری و جلوگیری از تخریب سرمایه‌های طبیعی منطقه است.