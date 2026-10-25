به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد با اشاره به هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره پانزده، گفت: آسمان صاف تا قسمتی ابری از ظهر تا شب در ارتفاعات و به ویژه شهرستان‌های بشاگرد، حاجی آباد، رودان، بندرعباس، بستک، خمیر، لنگه و قشم سواحل شمالی تنگه هرمز و برخی نقاط شرقی استان، رشد و گسترش ابر، رگبار باران و رعد و برق، تگرگ، توفان تندری و بارش‌های نقطه‌ای نسبتاً شدید باران و سیلابی شدن مسیلها، تندباد لحظه‌ای، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.

او افزود: توصیه می‌شود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود و در تردد‌های عصرگاهی احتیاط لازم بکار گرفته شود.

حمزه نژاد، گفت: بعدازظهر و شب وقوع تندباد لحظه‌ای و گرد و خاک و مواج شدن موقتی دریا در شمال تنگه هرمز به ویژه محدوده قشم، هرمز، هنگام، لارک، بندرعباس، خمیر، لنگه و سیریک محتمل خواهد بود و توصیه می‌شود تمهیدات لازم در بنادر مرکزی برای تردد ایمن شناور‌ها به خصوص شناور‌های سبک، صیادی و تفریحی انجام شود.

او افزود: از لحاظ دمایی نوسان ۱ تا ۲ درجه‌ای دما پیش بینی می‌شود.