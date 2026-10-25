موی‌تای‌کاران پسر استان قم در مسابقات انتخابی تیم ملی، با نمایش قدرتمند خود توانستند دو نشان طلا و سه نشان برنز را به ارمغان آورند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، ورزشکاران موی‌تای پسر استان قم در رقابت‌های انتخابی تیم ملی که با هدف انتخاب تیم اعزامی به مسابقات جهانی یونان برگزار شد، موفق شدند ۵ نشان طلا و برنز کسب کنند.

در این رقابت‌ها، ابوالفضل سائلی در وزن ۵۷ کیلوگرم و محمدمهدی شکاری در وزن ۷۵ کیلوگرم با درخشش در میدان، موفق به کسب نشان طلا و ایستادن در جایگاه نخست شدند.

همچنین در بخش سایر وزن‌ها، بنیامین خان‌مرادی (وزن ۵۴ کیلوگرم)، امیرمهدی حمیدی (وزن ۷۱ کیلوگرم) و احسان علیمردانی (وزن ۵۷ کیلوگرم) با کسب سه نشان برنز، سهم استان قم را در این مسابقات تکمیل کردند.

این مسابقات که به میزبانی تهران برگزار شد، با هدف انتخاب برترین موی‌تای‌کاران کشور جهت اعزام به رقابت‌های جهانی در کشور یونان انجام گرفت.