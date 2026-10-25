شهروندی که با باز کردن لینک ارسالی آلوده به بدافزار ۳ میلیارد ریال از دست داده بود ؛ با تلاش پلیس فتا به پولش رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ رئیس پلیس فتا استان سمنان گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر باز کردن لینک ارسال‌شده در یکی از شبکه‌های اجتماعی و کسر ۳ میلیارد ریال از حساب وی، بلافاصله پلیس اقدامات تخصصی خود را آغاز کرد

سرهنگ حجت‌الله جاویدپور افزود : با تلاش کارشناسان پلیس فتا در شناسایی و مسدود کردن حساب‌های مقصد اجرا و وجه اعلامی به حساب شاکی بازگردانده شد.

رئیس پلیس فتا استان سمنان گفت: این روز‌ها مجرمان سایبری با سوءاستفاده از اعتماد، احساسات و ناآگاهی افراد، از روش‌های مختلفی برای فریب شهروندان استفاده می‌کنند؛ از جمله ارسال لینک‌های آلوده با عناوینی مانند ابلاغیه قضایی و مرسوله پستی که شهروندان باید از کلیک کردن روی لینک‌های ناشناس و مشکوک خودداری کنند