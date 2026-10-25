معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر ضرورت بازنگری در سیاست گذاری‌های حوزه سلامت، تقویت رویکرد‌های پیشگیرانه و ارتقای جایگاه بهداشت را از الزامات کاهش بیماری‌های قلبی و عروقی دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،مرتضی محمدزاده به مناسبت روز جهانی قلب با حضور در انجمن خانه قلب تبریز بر ضرورت توجه جدی به پیشگیری از بیماری‌های قلبی و عروقی و اصلاح رویکرد‌های برنامه ریزی در نظام سلامت تاکید کرد.

وی با اشاره به پیشرفت‌های گسترده علم پزشکی و دانش سلامت اظهار کرد:با وجود تحولات چشمگیر در حوزه درمان، همچنان نزدیک به ۴۰ درصد از دلایل مرگ ومیر به بیماری‌های قلبی و عروقی مربوط است موضوعی که نشان می‌دهد برای ارتقای سلامت قلب باید فراتر از مطب‌ها و اتاق‌های عمل به این مسئله نگاه کرد.

محمدزاده با بیان اینکه اصل پیشگیری بهتر از درمان هنوز به طور جدی در جامعه و نظام سلامت نهادینه نشده است افزود: معمولاً تا زمانی که مشکل یا خطر جدی بروز نکند سلامت مورد توجه قرار نمی‌گیرد و افراد زمانی برای مراقبت از خود اقدام می‌کنند که بیماری به مرحله هشدار رسیده باشد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت جایگاه بهداشت در نظام سلامت خاطرنشان کرد: طی سه دهه گذشته، با وجود پیشرفت‌های چشمگیر در بخش درمان، حوزه بهداشت متناسب با این تحولات توسعه نیافته و همچنان با ساختار‌ها و سازوکار‌های پیشین فعالیت می‌کند.

وی ادامه داد: از این رو نظام برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه سلامت به تغییر و تحول اساسی نیاز دارد تا زمینه اصلاح حکمرانی سلامت و تقویت جایگاه بهداشت فراهم شود.

محمدزاده فرهنگ سلامت را از عوامل موثر در کم توجهی به بهداشت و اقدامات پیشگیرانه دانست و گفت: توجه بیشتر به حوزه بهداشت و تقویت خانه‌های بهداشت به عنوان یکی از پایه‌های اصلی نظام سلامت در دستور کار قرار دارد و این موضوع به صورت مستمر مورد بررسی است.

وی با تاکید بر اهمیت پیشگیری از بیماری‌های قلبی و مغزی افزود: بخش مهمی از عوامل خطر این بیماری‌ها قابل پیشگیری است بنابراین، ضروری است رویکرد‌های برنامه ریزی و سیاست گذاری در این حوزه متناسب با اهمیت پیشگیری بازنگری شود.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به نقش تشکل‌های مردم نهاد در حل مسائل اجتماعی و حوزه سلامت اظهار کرد: طی سال‌های اخیر افراد دغدغه‌مند در حوزه‌های مختلف در قالب تشکل‌های غیردولتی گرد هم آمده‌اند و امروز ۶۲۷ تشکل مردم نهاد در استان در زمینه‌های گوناگون فعالیت می‌کنند.

محمدزاده با اعلام آمادگی معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری برای همکاری با انجمن خانه قلب تبریز تصریح کرد: آمادگی داریم در کنار این انجمن و با مشارکت فعالان و متخصصان حوزه سلامت، درباره راهکار‌های پیشگیری از بیماری‌های قلبی و عروقی و رفع مسائل و چالش‌های این حوزه گفتگو کنیم و زمینه همکاری‌های مشترک را فراهم آوریم.