آتشسوزی محوطه گلخانه شهرداری رودهن، مهار شد
شهردار رودهن از مهار آتشسوزی در محوطه گلخانه شهرداری خبر داد و گفت: این حادثه خسارتی به تأسیسات و بخشهای اصلی گلخانه وارد نکرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
صفری با اشاره به وقوع حریق حدود ساعت ۲۰ تا ۲۱ شب گذشته افزود: نیروهای آتشنشانی رودهن بلافاصله در محل حاضر شدند و آتش را در کوتاهترین زمان ممکن مهار کردند.
شهردار رودهن توضیح داد: آتشسوزی در محل انباشت شاخهها و ضایعات حاصل از هرس درختان رخ داد و برخلاف برخی گزارشها، خودِ گلخانه دچار حریق نشده است.
صفری احتمال داد بیاحتیاطی و وجود علفهای خشک در محل در وقوع حادثه مؤثر بوده باشد و از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی، از رها کردن مواد آتشزا در چنین محیطهایی خودداری کنند.