شهردار رودهن از مهار آتش‌سوزی در محوطه گلخانه شهرداری خبر داد و گفت: این حادثه خسارتی به تأسیسات و بخش‌های اصلی گلخانه وارد نکرده است.

آتش‌سوزی محوطه گلخانه شهرداری رودهن، مهار شد

آتش‌سوزی محوطه گلخانه شهرداری رودهن، مهار شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صفری با اشاره به وقوع حریق حدود ساعت ۲۰ تا ۲۱ شب گذشته افزود: نیروهای آتش‌نشانی رودهن بلافاصله در محل حاضر شدند و آتش را در کوتاه‌ترین زمان ممکن مهار کردند. صفری با اشاره به وقوع حریق حدود ساعت ۲۰ تا ۲۱ شب گذشته افزود: نیروهای آتش‌نشانی رودهن بلافاصله در محل حاضر شدند و آتش را در کوتاه‌ترین زمان ممکن مهار کردند.

شهردار رودهن توضیح داد: آتش‌سوزی در محل انباشت شاخه‌ها و ضایعات حاصل از هرس درختان رخ داد و برخلاف برخی گزارش‌ها، خودِ گلخانه دچار حریق نشده است.