فرمانده پایگاه دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری چند متهم به زورگیری در جنوب تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ محسن اکبری فرمانده پایگاه دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری چند متهم به زورگیری در جنوب تهران خبر داد و گفت: متهمان در جریان تحقیقات به چندین فقره سرقت با تهدید سلاح سرد اعتراف کرده‌اند.

وی افزود: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر سرقت تلفن همراه، ساعت مچی و وجه نقد با تهدید سلاح سرد در محدوده مرتضی‌گرد، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران با بررسی محل وقوع سرقت، انجام تحقیقات میدانی و جمع‌آوری اطلاعات، موفق به شناسایی یکی از متهمان شدند و پس از بررسی سوابق و تطبیق تصاویر، اقدامات لازم برای دستگیری وی را آغاز کردند.

فرمانده پایگاه دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ با اشاره به اینکه متهم نخست در جریان عملیاتی پلیسی دستگیر شد. تصریح کرد: وی ابتدا اتهام مطرح‌شده را انکار کرد، اما در ادامه تحقیقات به چندین فقره سرقت با همدستی افراد دیگر اعتراف کرد.

به گفته سرهنگ اکبری، در ادامه و با راهنمایی متهم دستگیرشده، یکی دیگر از افراد مرتبط با پرونده در محدوده مرتضی‌گرد شناسایی و بازداشت شد. در بازرسی از محل دستگیری، یک قبضه سلاح سرد و یک دستگاه تلفن همراه مسروقه کشف شد.

وی افزود: متهم دیگر نیز در عملیاتی جداگانه دستگیر شد و با ادامه تحقیقات، افراد بازداشت‌شده به چندین فقره سرقت مشابه اعتراف کردند.

وی با اشاره به ادامه بررسی‌ها ادامه داد: با بررسی تلفن‌های همراه کشف‌شده، تعدادی از مالباختگان شناسایی شدند و برای پیگیری مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ محسن اکبری گفت: پس از تکمیل مراحل تحقیقات و انجام مواجهه حضوری، متهمان به زندان منتقل شدند. تحقیقات برای شناسایی سایر مالباختگان، کشف دیگر اموال مسروقه و بررسی ابعاد بیشتر پرونده ادامه دارد.