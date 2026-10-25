هواشناسی آذربایجان غربی از ادامه بارندگی در مناطق شمالی و بخش‌هایی از مرکز استان خبر داد. کاهش دما طی امروز ادامه دارد و از فردا دوشنبه، شرایط جوی نسبتا پایداری در استان برقرار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی از تداوم رگبار‌های متناوب باران همراه با رعدوبرق و وزش باد در مناطق شمالی و تا حدودی مرکزی استان تا اواخر وقت امروز خبر داد.

بر اساس آخرین بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و با عبور امواجی از تراز میانی جو، شرایط برای وقوع بارش‌های رگباری در برخی مناطق استان فراهم است؛ بارش‌هایی که به دلیل ماهیت رگباری خود می‌توانند موجب آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها، به‌ویژه در مناطق شمالی استان شوند.

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی با اشاره به هشدار‌های هواشناسی صادرشده، نسبت به احتمال بروز مخاطرات ناشی از بارش‌ها در برخی نقاط هشدار داد.

بر اساس این گزارش، از فردا دوشنبه تا اواخر هفته جاری، شرایط نسبتا پایدار جوی در سطح استان حاکم خواهد شد.

همچنین از نظر دمایی، روند کاهش دما در سطح استان طی امروز ادامه می‌یابد و از فردا تا پایان هفته، تغییرات دمایی محسوس نخواهد بود.