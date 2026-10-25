فرمانده انتظامی دورودگفت:شش عامل درگیری و مخل نظم و امنیت عمومی در این شهرستان دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛سرهنگ مجتبی نوریان گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر وقوع یک فقره درگیری و ایجاد مزاحمت در یکی از محله‌های شهرستان دورود، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران کلانتری ۱۱ این شهرستان قرار گرفت..

فرمانده انتظامی دورود افزود: عاملان درگیری و مزاحمت با مشاهده حضور نیروهای پلیس قصد فرار داشتند، که با یک عملیات ، شش عامل درگیری دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شدند.

فرمانده انتظامی دورود بیان کرد:متهمان دستگیر شده، با تشکیل پرونده به مراجع قضایی این شهرستان معرفی شدند.

سرهنگ نوریان با تأکید بر حفظ نظم عمومی، هشدار داد که امنیت و آسایش شهروندان خط قرمز پلیس است و با هرگونه اقدام جهت برهم زدن آرامش جامعه، برخورد قاطع و قانون خواهد شد.