برنامه‌های «گلبانگ سربلندی» با روایت عبودیت و بیداری، «ققنوس» با نگاهی به ویژگی‌های شعر فریدون مشیری و بررسی تازه‌ترین رویداد‌های ادبی و «سفره خورشید»، با گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل، از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «گلبانگ سربلندی» با هدایت محتوایی رؤیا ولی‌زاده، اجرای حامد عباسی و تهیه‌کنندگی و سردبیری رضا صفری، با تدارک بخش‌های متنوع معارفی و بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسی، مفاهیمی همچون ادب توحیدی، رسالت انبیا و امید حقیقی را از شبکه رادیویی فرهنگ واکاوی می‌کند.

رضا صفری، تهیه‌کننده و نویسنده برنامه «گلبانگ سربلندی»، گفت: «گلبانگ سربلندی» کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ است که می‌کوشد پیوندی مستحکم میان آموزه‌های اصیل دینی، سیره اولیای الهی و نیاز‌های معرفتی جامعه امروز برقرار کند.

وی درباره بخش‌های مختلف برنامه افزود: در بخش «طلیعه»، برنامه به پیشگاه شهید دکتر سید مصطفی ساداتی ارمکی تقدیم می‌شود و در ادامه، فراز‌هایی از بیانات روشنگرانه رهبر شهید درباره جایگاه عبودیت، در بخش «سخن عشق» بازخوانی خواهد شد.

این نویسنده و تهیه‌کننده با اشاره به پیوند مباحث قرآنی با مسائل روز افزود: در بخش «یک حدیث و یک نکته»، طی ارتباط تلفنی با دکتر آمنه احمدی، پژوهشگر علوم قرآن و حدیث، مفهوم کمال ادب در محضر باری‌تعالی بررسی می‌شود. همچنین در بخش «آیات بیداری»، با همراهی حجت‌الاسلام دکتر محمدحسین شهبازی، رویداد‌ها و مسائل روز جامعه در پرتو آیات نورانی قرآن کریم واکاوی خواهد شد.

صفری درباره دیگر بخش‌های این برنامه گفت: آشنایی با سیره حضرت نوح (ع) در بخش «پیامبران الهی»، بازخوانی برکات حضور وجود مبارک حضرت ولی‌عصر (عج) در بخش «باران تویی» و تبیین مفهوم امید حقیقی به خداوند متعال با بهره‌گیری از بیانات آیت‌الله مجتبی تهرانی در بخش «درنگ»، از دیگر بخش‌های این قسمت از برنامه اذانگاهی است.

«برنامه «گلبانگ سربلندی» به‌عنوان یکی از برنامه‌های شاخص اذانگاهی رادیو فرهنگ، در لحظات ملکوتی اذان ظهر، فرصتی مغتنم برای انس با آیات الهی، مناجات و زنده نگه‌داشتن یاد و راه شهدا فراهم می‌کند تا شنوندگان در آستانه ظهر، روز خود را با معنویت و سربلندی همراه سازند.»

برنامه «گلبانگ سربلندی» هر روز با حضور مشاوران محتوایی و گویندگان مختلف، از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۲۰ روی موج اف‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز پخش می‌شود.

برنامه زنده «ققنوس» هم‌زمان با سالروز درگذشت فریدون مشیری، با نگاهی به ویژگی‌های شعر این شاعر نام‌آشنای معاصر و بررسی تازه‌ترین رویداد‌های ادبی، پخش می‌شود.

محور اصلی این برنامه واکاوی مؤلفه‌های شعر فریدون مشیری است. پرسش تعاملی این قسمت نیز به زبان ساده و صمیمی این شاعر اختصاص دارد: «شعر فریدون مشیری زبانی ساده و صمیمی دارد. به نظر شما، این سادگی چه نقشی در انتقال احساس و برقراری ارتباط میان شعر او و مخاطب داشته است؟»

در ادامه بخش‌های گفت‌وگومحور، فرشید قنبری، دبیر جشنواره جهانی داستان کوتاه «اسپاسینو» در آبادان، مهمان برنامه خواهد بود تا تازه‌ترین رویداد‌های این حوزه ادبی بررسی شود. همچنین شیما عرشیان، مدیر انتشارات عبارت و سخنران نشست‌های ادبی، در گفت‌وگویی با موضوع شب «عبدالرحمن منیف» حضور می‌یابد و درباره این رویداد ادبی به بحث و تبادل نظر می‌پردازد.

پخش برنامک‌های متنوع، از جمله بخش‌هایی درباره زندگی و آثار فریدون مشیری، «وطن فارسی» و معرفی عبدالرحمن منیف، از دیگر بخش‌های این قسمت از «ققنوس» است که با هدف پرداختن به جریان‌های ادبی و پاسداشت زبان و ادب فارسی تدارک دیده شده است.

«ققنوس»، مجله ادبی رادیو فرهنگ، با اجرای مهدی محمدیان، از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۵ روی موج اف‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز پخش می‌شود.

رادیو فرهنگ هم‌زمان با آغاز هفته نکوداشت پدافند غیرعامل، با طراحی بسته‌ای منسجم از برنامه‌های صبحگاهی و بخش‌های کوتاه رسانه‌ای، ارتقای آگاهی عمومی و تعمیق فرهنگ مصون‌سازی کشور در برابر تهدید‌های نوین را در اولویت جدول پخش خود قرار داده است.

این رویکرد با هدف فرهنگ‌سازی و آموزش راهکار‌های حفاظت از سرمایه‌های ملی، انسانی و سایبری، در طول این هفته دنبال می‌شود.

بر اساس جدول پخش شبکه رادیویی فرهنگ، از سوم تا دهم آبان‌، برنامه صبحگاهی «سفره خورشید» در بخشی ویژه، به‌صورت روزانه به ابعاد مختلف پدافند غیرعامل، تاب‌آوری اجتماعی و الزامات صیانت از زیرساخت‌های حیاتی کشور می‌پردازد. در این بخش تخصصی، ضمن گفت‌و‌گو با کارشناسان، صاحب‌نظران و مسئولان حوزه پدافند غیرعامل، مؤلفه‌های بنیادین مصون‌سازی زیرساخت‌های فکری و فرهنگی و زیست‌بوم اجتماعی در مواجهه با جنگ‌های نوین و تهدید‌های نرم بررسی می‌شود. همچنین نقش آگاهی‌بخشی عمومی در پیشگیری از آسیب‌های ملی و افزایش آمادگی جامعه تبیین خواهد شد.

علاوه بر این ویژه‌برنامه صبحگاهی، رادیو فرهنگ با هدف افزایش اثربخشی پیام‌ها و بهره‌گیری از قالب‌های فشرده و تأثیرگذار رسانه‌ای، تولید بسته‌های صوتی کوتاه یا «برنامک»‌هایی با محوریت پدافند غیرعامل را نیز در دستور کار قرار داده است. این برنامک‌ها در فواصل پخش برنامه‌های روزانه شبکه روی آنتن می‌روند تا مفاهیم کاربردی، اقدامات پیشگیرانه در حوزه‌های سایبری، زیستی و فرهنگی و راهکار‌های افزایش آمادگی فردی و اجتماعی را در قالب پیام‌هایی کوتاه، موجز و جذاب به مخاطبان منتقل کنند.

این مجموعه برنامه‌ها با هدف ترویج فرهنگ پیشگیری، تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی و افزایش آگاهی عمومی درباره ضرورت حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی کشور، در طول هفته پدافند غیرعامل پخش می‌شود.