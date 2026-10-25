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واکنش های مردمی به ممنوعیتِ ورودِ دانش آموزانِ محجبه به مدارس، و اخراجِ معلمانِ باحجاب در جمهوریِ آذربایجان، همچنان از پرتکرارترین مباحث در بین کاربران فضای مجازی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل حکومت جمهوری آذربایجان بر سکولار بودن آموزش و ضرورت رعایت لباس متحدالشکل که در حقیقت همان منع حجاب است تأکید میکند، اما دامنه اعتراضها و شیوه برخورد با آنها نشان میدهد مسئله دیگر به پوشش دانشآموزان محدود نیست.
ریشه بحران به اصلاح قانون آموزش عمومی در هفتم ژوئیه و مصوبات هیئت وزیران در ۲۱ سپتامبر و ششم اکتبر بازمیگردد.
دولت در این مقررات بر رعایت اصول سکولار آموزش و ضوابط پوشش دانشآموزان و معلمان و یا به عبارت ساده منع ورود دختران و زنان محجبه به مدارس تأکید کرده است.
جالب اینکه در متن مصوبات، نامی از حجاب برده نشده، اما در اجرای آن، دختران محجبه از ورود به کلاس محروم شدند و به برخی معلمان نیز اخطار داده شد که بدون روسری در مدرسه حاضر شوند.