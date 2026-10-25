واکنش های مردمی به ممنوعیتِ ورودِ دانش آموزانِ محجبه به مدارس، و اخراجِ معلمانِ باحجاب در جمهوریِ آذربایجان، همچنان از پرتکرارترین مباحث در بین کاربران فضای مجازی است.

ادامه واکنش مردمی به ممنوعیت ورود محجبه ها به مدارس کشور آذربایجان

ادامه واکنش مردمی به ممنوعیت ورود محجبه ها به مدارس کشور آذربایجان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل حکومت جمهوری آذربایجان بر سکولار بودن آموزش و ضرورت رعایت لباس متحدالشکل که در حقیقت همان منع حجاب است تأکید می‌کند، اما دامنه اعتراض‌ها و شیوه برخورد با آنها نشان می‌دهد مسئله دیگر به پوشش دانش‌آموزان محدود نیست.

ریشه بحران به اصلاح قانون آموزش عمومی در هفتم ژوئیه و مصوبات هیئت وزیران در ۲۱ سپتامبر و ششم اکتبر بازمی‌گردد.

دولت در این مقررات بر رعایت اصول سکولار آموزش و ضوابط پوشش دانش‌آموزان و معلمان و یا به عبارت ساده منع ورود دختران و زنان محجبه به مدارس تأکید کرده است.

جالب اینکه در متن مصوبات، نامی از حجاب برده نشده، اما در اجرای آن، دختران محجبه از ورود به کلاس محروم شدند و به برخی معلمان نیز اخطار داده شد که بدون روسری در مدرسه حاضر شوند.