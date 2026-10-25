جشنواره زرشک کوهی با هدف معرفی این محصول و کمک به رونق اقتصادی منطقه، در روستای اورست بخش چهاردانگه ساری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ساری از برگزاری جشنواره زرشک کوهی در روستای اورست بخش چهاردانگه این شهرستان خبر داد.

قادری گفت: این جشنواره همزمان با فصل برداشت زرشک و با هدف معرفی و برندسازی این محصول و بهره‌مندی اقتصادی منطقه برگزار شد.

وی افزود: اجرای برنامه‌های آیینی، برپایی بازار‌های بومی و محلی و پیاده‌روی خانوادگی از پل ورودی روستا تا یادمان رهبر شهید، از برنامه‌های این رویداد با هدف افزایش نشاط اجتماعی بود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ساری با اشاره به برپایی ۲۰ غرفه در این جشنواره گفت: محصولات و سوغات محلی و صنایع‌دستی در غرفه‌ها عرضه شد و پخت زنده آب زرشک نیز از دیگر برنامه‌های این رویداد بود.

قادری با تأکید بر مشارکت جامعه محلی و اهالی بخش چهاردانگه ابراز امیدواری کرد برگزاری چنین جشنواره‌هایی به رونق اقتصادی منطقه و توسعه برنامه‌های فرهنگی کمک کند.