بزرگداشتی به یاد شهدای گرانقدر دانش آموز و فرهنگی در گرگان در محل نمایشگاه بین المللی گرگان در راستای دومین کنگره ۴ هزار شهید گلستان در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ این بزرگداشت به یاد شهدای دانش آموز و فرهنگی در گرگان برگزار می‌شود و اجرای گروه سرود ۳۵۰ نفر دانش آموزان از برنامه‌های شاخص این مراسم است.

این مراسم به صورت زنده از سیمای گلستان پخش می‌شود.

این نمایشگاه عصر‌ها نیز از ساعت ۱۶ و ۳۰ تا ۲۱ و ۳۰ دقیقه برای بازدید اقشار مختلف مردم گشوده است.

وحدت در این استان، با حضور اقوام و مذاهب مختلف در کنار یکدیگر، ظرفیت ارزشمندی است که می‌تواند به الگویی برای دیگر جوامع تبدیل شود.

استان گلستان ۱۱۰ شهید معلم و ۴۹۰ شهید دانش آموز تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

کنگره ۴۰۰۰ شهید استان گلستان از امروز سوم آبان آغاز شد و تا هفتم آبان‌ماه در محل نمایشگاه بین‌المللی گرگان ادامه دارد.