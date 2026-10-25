به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، بهمن نوری در جلسه مشترک رویداد ملی ایران جان که با حضور نماینده ولی فقیه در استان و مدیر کل و معاونین صدا و سیما و در محل مرکز صدا و سیمای استان برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاش دست اندرکاران صدا و سیمای استان گفت: با برنامه ریزی‌های انجام شده قطعا مخاطبین خوبی جذب شبکه استانی اترک و این برنامه خواهد شد.

وی با بیان اینکه امکانات خوبی در صدا و سیما استان وجود دارد، خاطر نشان کرد: برنامه داریم برخی محدودیت‌ها و کاستی‌های تشریح شده در این نشست را رفع نماییم تا تولیدات و آثار تولیدی با کیفیت خیلی خوب تقدیم مردم شود.

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