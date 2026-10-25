مشکل تامین سوخت شناور‌های صیادی منطقه در اروندکنار و چوئبده، با توجه به اختصاص فقط یک جایگاه سوخت، در اسرع وقت و پیش از آغاز فصل صید بعدی برطرف شود تا معیشت صاحبان حدود ۲۰۰ فروند شناور و خانوار وابسته با چالش روبرو نشود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ یکی از نمایندگان مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی گفت‌: اختصاص فقط یک جایگاه سوخت برای شناور‌های صیادی در اروندکنار معیشت حدود ۲۰۰ فروند شناور و صد‌ها خانوار وابسته به آن را با بحران جدی مواجه کرده است.

سید محمد مولوی با اشاره به سابقه تامین سوخت شناور‌های صیادی منطقه از محل انبار نفت آبادان به‌صورت مصرف‌کننده عمده و با سهمیه ماهانه بیش از ۶ هزار لیتر، اظهار کرد: با راه‌اندازی جایگاه ساحلی، شرکت پخش منطقه آبادان همه شناور‌های صیادی را به این جایگاه هدایت کرده، در حالی که این جایگاه به دلیل گل‌ولای، لایروبی نشدن اسکله و موقعیت رودخانه اروند، عملا امکان پهلوگیری شناور‌های بزرگ‌تر را ندارد.

وی با تاکید بر اینکه مشکلات صیادان تنها به مسئله سوخت‌گیری محدود نمی‌شود، افزود: شناور‌ها در انهار سنتی در اروندکنار مستقر هستند و خروج و ورود آنها برای سوخت‌گیری در منطقه‌ای دیگر، ملوانان را در فاصله پایان یک دوره صید تا شروع دوره بعد، مدام درگیر جابه‌جایی لنج می‌کند و عملا فرصت رسیدگی به امور زندگی شخصی خود را از دست می‌دهند.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی محدودیت‌های جغرافیایی و زمانی را از دیگر موانع جدی برای صیادان برای رسیدن به جایگاه ساحلی دانست و گفت: مدت مد طبیعی آب در زمستان حدود پنج ساعت است و موتور لنج صیادی باید در زمان مناسب مد کامل آب از نهر خارج شود و زمانی که به جایگاه ساحلی خواهد رسید، ممکن است جریان آب به جزر تبدیل شده و رو به پایین باشد که این امر مانع رسیدن لنج به جایگاه سوخت خواهد شد.

وی همچنین به محدودیت امنیتی تردد در اروندرود تا ساعت ۱۷ هر روز و الزام هماهنگی با دریابانی و سپاه اشاره کرد و افزود: این امر رفت‌وآمد شناور‌ها را برای رسیدن به جایگاه جدید ساحلی بیش از پیش دشوار کرده است.

مولوی با اشاره به پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی این وضعیت اظهار کرد: بسیاری از مشاغلی که هم‌اکنون پیرامون انهارطبیعی در اروندکنار ایجاد شده، با توجه به وضعیت اشتغال و بیکاری در این منطقه در معرض از بین رفتن قرار گرفته و این فشار مضاعفی را به ساکنان این بخش تحمیل خواهد کرد.

وی از مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورد‌های نفتی خواست تا همانند گذشته از ظرفیت نفتکش‌های تحت پیمان منطقه آبادان برای تحویل سوخت به مصرف‌کنندگان عمده استفاده شود و همکاری لازم برای راه‌اندازی جایگاه غیرفعال شیلات در نهر قصر اروندکنار نیز انجام شود تا شناور‌های مستقر در محدوده اسکله و الفجر نهر قصر بتوانند از آن بهره‌مند شوند.

مولوی همچنین خواستار راه‌اندازی مجدد جایگاه شیلات در چوئبده نیز برای رفع مشکل صیادان آن بخش را ضروری دانست.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد که با دستور سریع، مشکل تامین سوخت شناور‌های صیادی منطقه در اسرع وقت و پیش از آغاز فصل صید بعدی برطرف شود.

در حال حاضر بیش از ۲۰۰ فروند لنج صیادی و ۵۱۲ فروند قایق موتوری صیادی در بزرگترین بندر صیادی در اروندکنار آبادان بکار صید و صیادی مشغولند.

اروندکنار در ۵۰ کیلومتری جنوب آبادان و روبه‌روی شهر فاو عراق قرار دارد.