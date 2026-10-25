به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مسابقات شنای بانوان و آقایان شهرستان میبد به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش، با حضور ۹۰ شناگر برگزار شد.آقایی رئیس هیئت شنای شهرستان میبد، با اشاره به برگزاری این رقابت‌ها در رده های سنی مختلف، گفت: شناگران در رده‌های سنی زیر ۹ سال، ۱۰ تا ۱۲ سال، ۱۳ تا ۱۶ سال، ۱۷ تا ۲۵ سال ، ۲۶ تا ۴۰ سال و ۴۱ سال به بالا، با یکدیگر رقابت کردند.وی افزود: این مسابقات با هدف توسعه ورزش شنا، ایجاد شور و نشاط در میان ورزشکاران و ترویج فعالیت‌های ورزشی برگزار شد.

آقایی گفت: در بخش بانوان، نتایج رقابت‌ها به شرح زیر اعلام شد:در رده سنی زیر ۹ سال، دایانا علمچی، هستی امامی و نیکا موسوی به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند. در رده سنی ۱۰ تا ۱۲ سال، نیایش نصرتی اول شد و هانا امامی و نگار مظفری به ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند. در رده سنی ۱۳ تا ۱۶ سال، زهرا محمدافشار مقام نخست را به دست آورد و گلناز اکبریان و بهار آبیاری دوم و سوم شدند. در رده سنی ۱۷ تا ۲۵ سال، فاطمه دهقان‌پور قهرمان شد، زهرا مصدق به مقام دوم رسید و نرگس شفیعی جایگاه سوم را کسب کرد. در رده سنی ۲۶ تا ۴۰ سال، فریبا دهقانی، پروانه آیت‌اللهی و زهرا بابایی به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را از آن خود کردند. در رده سنی ۴۱ سال به بالا نیز لیلا میرزایی‌پور اول شد و نفیسه پورکار و مهرناز معین‌زاده به ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

وی ادامه داد: در بخش آقایان نیز برترین‌های مسابقات به شرح زیر معرفی شدند:در رده سنی ۱۰ تا ۱۲ سال، علیرضا دهقان‌پور مقام نخست را کسب کرد و محمد زارعی و متین زاره به ترتیب دوم و سوم شدند. در رده سنی ۱۳ تا ۱۶ سال، محمدامین کارگر اول شد و علی زارعی و محمدسجاد ابوالحسنی مقام‌های دوم و سوم را به دست آوردند. در رده سنی ۱۷ تا ۲۵ سال، اسحاق زارع شاهی، سیدحسین امامی و مرتضی درویشی به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را کسب کردند. در رده سنی ۲۶ تا ۴۰ سال نیز حکیمی، حیدر مظفری و مهدی شیخی به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را به دست آوردند.

در پایان این رقابت‌ها، برترین شناگران با حضور مسئولان، مدال و حکم قهرمانی خود را دریافت کردند.