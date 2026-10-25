ایمان شاهقلیان، وزنه‌بردار کشورمان، با درخشش در مسابقات جهانی مسترز وزنه‌برداری به میزبانی کشور پاکستان بر سکوی نایب‌قهرمانی جهان ایستاد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری؛ مسابقات جهانی مسترز وزنه‌برداری به مدت شش روز در کشور پاکستان برگزار شد و ورزشکاران کشور‌های مختلف جهان برای کسب عناوین برتر این رقابت‌ها به مصاف یکدیگر رفتند.

در این دوره از مسابقات، ایمان شاهقلیان به‌عنوان نماینده کشور عزیزمان ایران، با عملکردی درخشان در دسته وزنی ۸۵ کیلوگرم موفق شد مقام دوم این رقابت‌ها را کسب کند.