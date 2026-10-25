به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ استان گلستان الگویی از همزیستی مسالمت‌آمیز اقوام و مذاهب است و برگزاری دومین کنگره ملی ۴ هزار شهید استان و بزرگداشت بیش از ۶۰۰ شهید اهل‌سنت، فرصتی برای بازخوانی وفاداری مردم این خطه به استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور به شمار می‌رود.

این کنگره در شرایطی برگزار می‌شود که حفظ وحدت و همبستگی ملی اهمیت ویژه‌ای دارد و پیام شهدای شیعه و سنی استان، ایستادگی ملت ایران در برابر تهدید‌ها و صیانت از منافع ملی است..

کنگره ۴۰۰۰ شهید استان گلستان از امروز سوم آبان آغاز شد و تا هفتم آبان‌ماه در محل نمایشگاه بین‌المللی گرگان ادامه دارد.