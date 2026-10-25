به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در این مراسم بیماران پروانه‌ای و خانواده‌های آنها حضور دارند.

بنا بر حکم شعبه ۵۵ دادگاه امور بین الملل تهران آمریکا محکوم به پرداخت خسارات ناشی از تحریم‌های دارویی به بیماران پروانه‌ای شده است و هر یک از بیماران پروانه‌ای ۲ میلیارد تومان دریافت می‌کنند.

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تحریم پانسمان بیماران پروانه‌ای، درد بیماران را چند برابر کرد

رئیس خانه‌ای‌بی، با اشاره به آغاز تحریم پانسمان‌های تخصصی بیماران پروانه‌ای از سال ۱۳۹۷ گفت: وقتی پانسمان‌های مورد نیاز بیماران تحریم شد، بیماران و خانواده‌هایشان برای تأمین ابتدایی‌ترین نیاز درمانی با مشکلات جدی مواجه شدند؛ اما مستندسازی این تحریم‌ها زمینه تشکیل پرونده قضایی و پیگیری حقوق بیماران را فراهم کرد.

حجت‌الاسلام سیدحمید هاشمی گلپایگانی، در آئین رونمایی اجرای حکم محکومیت امریکا در پرونده بیماران پروانه‌ای با اشاره به سختی و رنج بیماران پروانه‌ای گفت: بیماری‌ای‌بی بسیار سخت است و خانواده‌ها سال‌ها با درد و مشکلات ناشی از آن زندگی کرده‌اند.

گلپایگانی با اشاره به شکل‌گیری پرونده قضایی بیماران پروانه‌ای افزود: در سال ۱۳۹۷ و پس از تحریم پانسمان‌های تخصصی این بیماران، تصمیم گرفته شد موضوع به صورت حقوقی پیگیری و برای نخستین‌بار ابعاد تحریم‌ها علیه بیماران مستندسازی شود.

گلپایگانی گفت: پانسمان میپلکس از نیاز‌های اصلی بیماران‌ای‌بی است و در بسیاری از کشور‌های جهان استفاده می‌شود، اما پس از آغاز تحریم‌های یکجانبه آمریکا، دسترسی بیماران ایرانی به این پانسمان با مشکل مواجه شد.

گلپایگانی افزود: تلاش برای تأمین پانسمان از کشور‌های دیگر نیز با فشار و تهدید همراه شد و حتی شرکت تولیدکننده در پاسخ رسمی اعلام کرد که با وجود اطلاع از نیاز بیماران ایرانی، به دلیل نگرانی از منافع خود امکان تأمین پانسمان را ندارد.

رئیس خانه‌ای‌بی ادامه داد: در پی این اتفاق، شهروندان سوئدی در اعتراض به عملکرد شرکت تولیدکننده تجمع کردند و موضوع در سطح بین‌المللی نیز مطرح شد.

گلپایگانی همچنین به حضور گزارشگر ویژه سازمان ملل در خانه‌ای‌بی اشاره کرد و گفت: دیدار برنامه‌ریزی‌شده با بیماران که قرار بود حدود نیم ساعت باشد، به سه ساعت رسید و بیماران مستقیماً درباره درد‌ها و مشکلات خود صحبت کردند.

گلپایگانی تأکید کرد: برای بیماری که زخم‌های باز و دردناک دارد، نبود پانسمان تخصصی می‌تواند به معنای تشدید جراحت و به خطر افتادن سلامت او باشد.