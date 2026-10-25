توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای و اجرای طرح‌های راه سازی با هدف ارتقای ایمنی راه‌ها، تسهیل تردد مردم و تقویت جایگاه سیستان و بلوچستان در مبادلات تجاری بین‌المللی با وجود محدودیت‌های مالی و بدهی‌های کلان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۹ کیلومتر بزرگراه در محور‌های زاهدان- خاش و زاهدان- بیرجند با اعتباری بیش از ۲ هزار میلیارد تومان به همراه پل بزرگ حرمک با اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومان در محدوده تحت پوشش این اداره کل در استان افتتاح و به بهره‌برداری رسیده است.

نیما رخشا افزود: این استان به دلیل همجواری با کشور‌های پاکستان و افغانستان، دسترسی به آب‌های آزاد از طریق بندر چابهار و قرار گرفتن در مسیر‌های مهم ترانزیت بین الملل از ظرفیت ویژه‌ای برای توسعه مبادلات تجاری جهانی و گسترش همکاری‌های اقتصادی با کشور‌های منطقه برخوردار است.

وی با بیان اینکه توسعه شبکه بزرگراهی و تکمیل محور‌های ارتباطی زمینه جابه‌جایی سریع‌تر و ایمن‌تر کالا و مسافر، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و تسهیل دسترسی به مرز‌های تجاری و زیرساخت‌های بندری را فراهم می‌کند گفت: این اقدامات می‌تواند ضمن تقویت نقش سیستان و بلوچستان در کریدور‌های ترانزیتی به افزایش سهم استان در مبادلات تجاری منطقه‌ای و بین‌المللی و رونق اقتصادی کشور کمک کند.