به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، نماینده استان قم در نخستین حضور خود در مسابقات گروه دوم قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی هندبال ساحلی که در اراک برگزار شد، با عملکردی درخشان به مقام سوم دست یافت.

تیم نونهالان قم در مرحله گروهی رقابت‌ها، در جمع ۱۲ تیم حاضر در گروه خود، با کسب سه پیروزی پیاپی مقابل تیم‌های شهرکرد، همدان، سنندج و ایلام، راهی مرحله حذفی شد؛ این تیم در مرحله نیمه‌نهایی در دیدار حساس مقابل تیم گنبد شکست خورد، اما در مسابقه رده‌بندی موفق شد با پیروزی بر تیم میزبان (اراک)، مدال برنز را از آن خود کند.

در ترکیب این تیم که موفق به این موفقیت شد، بازیکنانی نظیر ماهان قرائی، محمدحسین قاسمی، طا‌ها شریفی، ماهان دیندار، سید ماهان طباطبایی، حسین ماهرخ، علی حسن‌نژاد، محمدیاسین پارساخو، احمد هاشمی و امیرعباس حسین‌بابایی حضور داشتند.

این موفقیت در نخستین تجربه حضور تیم نونهالان پسر استان قم در سطح کشور به دست آمده است. احمد فلاح و مبین محمدرضایی نیز هدایت فنی و آماده‌سازی این تیم را بر عهده داشتند.