به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ فرزاد رستمی گفت: این اداره با هدف ارتقای توان عملیاتی در فصل بارندگی، اقدامات تجهیزی و تعمیراتی گسترده‌ای را در ناوگان خود به انجام رسانده است.

وی با اشاره به تقویت توان لجستیکی، افزود: ۴ دستگاه کامیونت هیوندای خریداری و با نصب اتاق‌های تخصصی راهداری، جهت انجام عملیات‌های میدانی آماده شده‌اند.

رستمی ادامه داد: این تجهیزات شامل امکانات حیاتی نظیر موتور برق، سیستم کارواش، دستگاه هوابرش موتور جوش و سایر ملزومات مورد نیاز برای انجام فعالیت‌های تخصصی راهداری است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بوشهر اظهار داشت: همچنین به منظور افزایش ظرفیت عملیاتی در بخش‌های مختلف، ۲ دستگاه بلدوزر و یک دستگاه بیل مکانیکی به ناوگان ماشین‌آلات سنگین راهداری افزوده شده است.

به گفته وی، این ماشین آلات سبک و سنگین با اعتبار ۷۵۰ میلیارد ریال از منابع ملی و استانی خریداری و به ظرفیت راهداری استان افزوده شد.

رستمی درخصوص بازسازی و نگهداری تجهیزات گفت: در نیمه نخست امسال، عملیات تعمیرات اساسی بر روی ۲۴ دستگاه ماشین آلات و ۱۷۶ مورد تعمیرات جزئی ماشین‌آلات انجام شده است.

وی یادآور شد: در حال حاضر ۲۱۰ دستگاه از ماشین‌آلات راهداری با آمادگی کامل و سطح عملیاتی مطلوب، جهت آغاز و اجرای طرح راهداری زمستانی در سطح استان مستقر و آماده‌به‌کار هستند.