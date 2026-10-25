مدیرعامل شرکت مهندسی آب و برق کیش با اشاره به بروز حادثه‌ای فنی در یکی از پست‌های فشارقوی، از بازگشت شبکه برق کیش به وضعیت پایدار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سیدعلی آقازاده، در برنامه رادیویی صدای جزیره گفت: پس از وقوع حادثه فنی در یکی از پست‌های فشارقوی و اختلال در واحد‌های تولید برق، با تلاش نیرو‌های فنی، برق بخش عمده‌ای از کیش تا ساعت پنج بامداد وصل شد و برق مناطق باقی‌مانده نیز تا ساعت ۷:۳۰ صبح برقرار شد.

او افزود: حدود ساعت ۰۰:۴۰ بامداد امروز، حادثه‌ای فنی در یکی از پست‌های فشارقوی رخ داد که به اختلال در این پست منجر شد. این حادثه، ناپایداری در واحد تولید برق را در پی داشت و تقریباً تمام واحد‌های تولید برق از مدار خارج شدند یا ارتباط آنها با شبکه توزیع قطع شد.

سیدعلی آقازاده، با تأکید بر اینکه بررسی‌های انجام‌شده، منشأ حادثه را فنی نشان می‌دهد، افزود: چنین اتفاقی به‌ندرت رخ می‌دهد، اما در شبکه‌های برق امکان بروز حوادث مشابه وجود دارد و بررسی دقیق علت وقوع آن ضروری است.

او با اشاره به گستردگی اختلال ایجادشده، خاطرنشان کرد: در پی این اختلال، علاوه بر شبکه تولید و توزیع برق، تأسیسات تولید آب شیرین نیز به دلیل وابستگی به برق تولیدی کیش از مدار خارج شد و شرایط دشواری را به وجود آورد.

سیدعلی آقازاده، افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، حدود ۸۰ نفر از مهندسان، کارشناسان و نیرو‌های عملیاتی در بخش‌های تولید برق، توزیع و تولید آب برای بازگرداندن تأسیسات به مدار فعالیت خود را آغاز کردند.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و برق کیش گفت: عملیات بازگرداندن توربین‌ها به مدار تولید از حدود ساعت یک بامداد آغاز شد و از ساعت ۳:۳۰ بامداد، برق‌رسانی به بخش‌های مختلف کیش به‌تدریج از سر گرفته شد و تا ساعت چهار و نیم تا پنج بامداد، حدود ۸۰ درصد شبکه توزیع برق کیش دوباره برقرار شد.

سیدعلی آقازاده، افزود: برق بخش‌های باقی‌مانده نیز تا ساعت ۷:۳۰ صبح برقرار شد و در حال حاضر، به‌جز یک منطقه محدود در حوالی صفین، نزدیک منطقه A۲، برق سایر بخش‌های جزیره وصل است و شبکه در وضعیت پایدار قرار دارد.

او با اشاره به بررسی آسیب‌های احتمالی واردشده به شبکه بر اثر اختلال ناشی از این رخداد تصریح کرد: نیرو‌های فنی هم‌زمان با بازگرداندن واحد‌های تولید برق، نقاط آسیب‌دیده شبکه را شناسایی و عملیات رفع اتصالی‌ها و اختلال‌های ایجادشده را آغاز کردند.

سیدعلی آقازاده، با قدردانی از تلاش نیرو‌های عملیاتی بیان کرد: همکاران ما از ساعات اولیه بامداد تاکنون، بدون وقفه برای تأمین برق ساکنان کیش تلاش کرده‌اند و واحد‌های تولید برق دوباره وارد مدار شده‌اند و تولید و توزیع برق در شرایط پایدار قرار دارد.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و برق کیش با اشاره به ضرورت رفع مشکلات فنی و نوسازی تجهیزات موردنیاز شبکه گفت: فرسودگی برخی تجهیزات و کمبود تجهیزات استاندارد از جمله موضوعاتی است که باید با جدیت پیگیری شود تا احتمال بروز چنین اختلال‌هایی کاهش یابد.

او ابراز امیدواری کرد: مشکلات محدود باقی‌مانده نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.