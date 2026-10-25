به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رئیس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی کرمانشاه گفت: از روز چهارشنبه (ششم آبان) سامانه ناپایداری جو استان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و بارش حاصل از آن احتمالا تا روز جمعه (هشتم آبان) ادامه خواهد داشت.

سعید قاسمی افزود: فعالیت این موج ناپایدار می‌تواند تغییرات دمایی نیز به همراه داشته باشد.

رئیس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه ابراز امیدواری کرد، این موج ناپایدار به شرط آنکه طی روز‌های آتی تضعیف نشود، بارش مناسبی برای کرمانشاه به همراه داشته باشد