به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ حسین مافی فرمانده انتظامی شهرستان شهرری از دستگیری مردی میانسال به اتهام سرقت خودرو در محدوده بلوار ابوذر خبر داد و گفت: این فرد که بنا بر سوابق موجود سابقه متعدد سرقت دارد، در جریان تحقیقات پلیسی به چندین فقره سرقت اعتراف کرده است.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۳۱ با رصد اطلاعاتی، بررسی پرونده‌های سرقت پیشین و بهره‌گیری از اطلاعات منابع خبری، موفق به شناسایی متهم شدند.

وی با اشاره به اینکه پس از هماهنگی با مرجع قضایی، مأموران در عملیاتی در محدوده بلوار ابوذر شهرری این فرد را دستگیر کردند تصریح کرد:در ادامه رسیدگی به پرونده، مأموران یک دستگاه خودروی پراید را در محل سکونت متهم شناسایی و کشف کردند.

سرهنگ مافی با اشاره به سوابق متهم در پرونده‌های سرقت گفت: فرد دستگیرشده در جریان بررسی‌ها و بازجویی‌های انجام‌شده به چندین فقره سرقت اعتراف کرده است.

وی ادامه داد: متهم برای ادامه تحقیقات و بررسی ابعاد پرونده در اختیار پلیس قرار دارد.