به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، جلال علمدار، با اشاره به عملکرد شش ماهه در امور آبفای منطقه یک شهرستان یزد، گفت: در این مدت ۹۲۱ کنتور آب تعویض و ۷۸۴ فقره انشعاب آب به متقاضیان واگذار شده و کنتور ۹۲۰ انشعاب از (فروش امسال و سال قبل) در این مدت نصب و تحویل مشترکان شده است. وی افزود: در بخش خدمات مشترکان، سه هزار و ۵۵۶ مورد تغییر نوع مصرف و کاربری اشتراک ثبت شده که بیانگر حجم قابل توجهی از فعالیت‌های این حوزه در منطقه یک یزد می‌باشد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد ادامه داد: در بخش فاضلاب نیز در این بازه زمانی، ۲۷۸ فقره انشعاب فاضلاب به فروش رسیده که ۲۲۴ مورد نصب و وصل انشعاب فاضلاب صورت گرفته است.

علمدار با تأکید بر اهمیت تداوم خدمات رسانی به مشترکان اظهار داشت: پیگیری امور مرتبط با انشعابات، تعویض کنتور‌ها و ارائه خدمات در بخش آب و فاضلاب از فعالیت‌های مستمر شرکت برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های مشترکان و بهبود روند خدمت رسانی در مناطق مختلف شهری است.