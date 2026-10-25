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مدیرعامل شرکت آبفای استان یزد، از ثبت بیش از ۶ هزار خدمت در امور آبفای منطقه یک این شهرستان در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، جلال علمدار، با اشاره به عملکرد شش ماهه در امور آبفای منطقه یک شهرستان یزد، گفت: در این مدت ۹۲۱ کنتور آب تعویض و ۷۸۴ فقره انشعاب آب به متقاضیان واگذار شده و کنتور ۹۲۰ انشعاب از (فروش امسال و سال قبل) در این مدت نصب و تحویل مشترکان شده است. وی افزود: در بخش خدمات مشترکان، سه هزار و ۵۵۶ مورد تغییر نوع مصرف و کاربری اشتراک ثبت شده که بیانگر حجم قابل توجهی از فعالیتهای این حوزه در منطقه یک یزد میباشد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد ادامه داد: در بخش فاضلاب نیز در این بازه زمانی، ۲۷۸ فقره انشعاب فاضلاب به فروش رسیده که ۲۲۴ مورد نصب و وصل انشعاب فاضلاب صورت گرفته است.
علمدار با تأکید بر اهمیت تداوم خدمات رسانی به مشترکان اظهار داشت: پیگیری امور مرتبط با انشعابات، تعویض کنتورها و ارائه خدمات در بخش آب و فاضلاب از فعالیتهای مستمر شرکت برای پاسخگویی به نیازهای مشترکان و بهبود روند خدمت رسانی در مناطق مختلف شهری است.