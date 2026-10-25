جلسه شورای مبادلات مرزی با موضوع بررسی تسهیل مبادلات تجاری و تردد از مرز بازرگان و مرز‌های شمال غرب با حضور استاندار آذربایجان‌غربی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه شورای مبادلات مرزی با موضوع بررسی تسهیل مبادلات تجاری و تردد از مرز بازرگان و مرز‌های شمالغرب با حضور استاندار آذربایجان‌غربی برگزار شد.

در این جلسه ضمن بررسی روند اجرای مصوبات پیشین، تصمیمات جدیدی برای ساماندهی مرز بازرگان، تسهیل مبادلات مرزی و تقویت ظرفیت‌های تجاری استان اتخاذ شد.

همچنین سهمیه واردات پیله‌وران برای ماه‌های باقی‌مانده سال در راستای حمایت از فعالان مرزی، تسهیل تجارت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی آذربایجان‌غربی تعیین شد.

استاندار آذربایجان‌غربی در این جلسه با تأکید بر اجرای کامل مصوبات ساماندهی مرز بازرگان گفت: کاهش زمان و هزینه تردد و تبدیل این مرز به دروازه اقتصادی کشور، دو هدف اساسی این طرح است.

رضا رحمانی با اشاره به اهمیت راهبردی مرز بازرگان در تجارت کشور، بر تکمیل زیرساخت‌های پایانه، ایجاد پس‌کرانه و راه‌اندازی دستگاه ایکس‌ری تأکید کرده و افزود: تسریع در اقدامات دستگاه‌های مسئول برای تسهیل تردد ناوگان تجاری در دستورکار است.

او همچنین پایداری سامانه‌های گمرکی و تقویت زیرساخت‌های ارتباطی، فیبر نوری و تأمین برق اضطراری را از الزامات مدیریت کارآمد مرز دانسته و خاطرنشان کرد: رفع مشکلات زیرساختی با راهکار‌های اصولی و استاندارد ممکن خواهد بود.

استاندار آذربایجان‌غربی با بیان اینکه مرز بازرگان باید به‌صورت شبانه‌روزی فعال باشد، تسهیل صدور کارت سوخت ناوگان مرزی را ضروری دانسته و افزود: همه دستگاه‌های مسئول باید متناسب با این ضرورت، حضور مستمر داشته باشند و اجرای مصوبات را با جدیت دنبال کنند.

رضا رحمانی همچنین با تأکید بر ضرورت تسریع در بهره‌برداری از مرز ساری‌سو اضافه کرد: ایجاد شهرک و مجتمع خدمات بین‌راهی در ایواوغلی نیز با هدف ارتقای خدمات به ناوگان عبوری و تقویت ظرفیت‌های ترانزیتی منطقه در دستورکار قرار گرفته است.

حسین گروسی مدیرعامل منطقه آزاد ماکو نیز در این جلسه از ایجاد شهر لجستیکی در این منطقه خبر داد و گفت: این شهر لجستیکی با ۱۸۲۰ هکتار مساحت در منطقه آزاد ماکو ایجاد خواهد شد.