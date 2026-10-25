به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ واژگونی سانتافه در کیلومتر ۷۷ محور سرخه به آرادان ۵ مصدوم، تصادف رخ به رخ پژو ۴۰۵ و پراید در فرعی روستای رامه ۲ مصدوم، واژگونی سمند در کیلومتر ۳۰ محور دامغان به شاهرود ۴ مصدوم، واژگونی تیبا در کیلومتر ۵۵ جاده سمنان – دامغان ۲ مصدوم، واژگونی ال ۹۰ در کیلومتر ۶۵ جاده دامغان به سمنان یک کشته و ۳ مصدوم، واژگونی پژو پارس در کیلومتر ۳۰ جاده دامغان به فولادمحله یک کشته و یک مصدوم، تصادف ساندرو و پراید در کیلاومتر ۱۷ محور سمنان – فیروزکوه ۲ کشته و ۵ مصدوم، سقوط پراید از پل در کیلومتر ۶۸ جاده سرخه به آرادان ۳ مصدوم، تصادف ۲ دستگاه پراید در کیلومتر ۲۶ جاده دامغان به فولادمحله ۵ مصدوم، تصادف سمند و کامیون و واژگونی سمند در کیلومتر ۵۵ محور دامغان به سمنان ۲ مصدوم، برخورد اتوبوس با نیوجرسی در کیلومتر ۱۰ جاده ایوانکی به گرمسار یک مصدوم، واژگونی پژو پارس در کیلومتر ۳۰ محور گرمسار به ایوانکی ۴ مصدوم، واژگونی ال ۹۰ در کیلومتر ۵۵ جاده فیروزکوه به سمنان ۳ مصدوم بر جای گذاشت.