سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به دغدغه‌های مردمی پیرامون تخلفات عرضه نان، فروش نان‌های سفارشی با افزودنی‌ها و تفاوت قیمت‌های چشمگیر در بازار، بر ضرورت بازنگری و شفافیت در ضوابط قیمت‌گذاری و نظارت جدی‌تر بر واحد‌های صنفی متخلف تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار تحریریه بازار و تجارت خبرگزاری صداوسیما ناصر رایگانی در ارتباط تصویری با برنامه روی خط خبر شبکه خبر گفت: موضوع ساماندهی قیمت و نحوه عرضه نان و گلایه‌های مردمی از تخلفات این حوزه، یکی از دغدغه‌های جدی نهاد‌های نظارتی است.

وی با اشاره به طرح‌های مطرح‌شده برای ساماندهی و ثبت اطلاعات در سامانه‌ها، به ابعاد مختلف تخلفات در عرضه نان از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی و عرضه نان‌های موسوم به سفارشی یا ترکیبی (با سبزیجات و افزودنی‌ها) پرداخت و با بیان اینکه تفاوت قیمت نان در برخی مناطق و بازار‌ها وجود دارد، تصریح کرد: این تفاوت‌ها به‌هیچ‌وجه بهانه‌ای برای اجازه سوءاستفاده به برخی واحد‌های صنفی متخلف نخواهد داد. متأسفانه شاهد هستیم که برخی نان‌پایی‌ها با افزودن اقلام مختلف یا فروش با قیمت‌های نامتعارف، قوانین را دور می‌زنند.

رایگانی بر لزوم شفاف‌سازی و تعیین پایه دقیق قیمت‌گذاری در ضوابط تأکید کرد تا راه بر هرگونه سوءاستفاده احتمالی بسته شده و نظارت بر واحد‌های صنفی متخلف با قاطعیت ادامه یابد. سازمان تعزیرات حکومتی در چارچوب وظایف خود، با واحد‌هایی که حقوق مصرف‌کنندگان را نادیده بگیرند، برخورد قانونی خواهد کرد.