به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ روستای تاریخی و پلکانی قلعه‌بالا از توابع بخش بیارجمند شهرستان شاهرود به عنوان یکی از نامزد‌های برجسته جمهوری اسلامی ایران در فهرست روستا‌های منتخب سازمان جهانی گردشگری (UN Tourism) در کانون توجه بین‌المللی قرار دارد.

محمدصادق رضویان رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود با اشاره به اهمیت راه‌اندازی این سامانه دیجیتال گفت: وب‌کیوسک هوشمند گردشگری قلعه‌بالا با هدف تسهیل دسترسی گردشگران داخلی و خارجی طراحی شده و اطلاعات جامع و به‌روزی پیرامون جاذبه‌های طبیعی، ذخیره‌گاه زیست‌کره توران، بافت تاریخی پلکانی، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، مسیر‌های دسترسی و خدمات رفاهی روستا را به صورت لحظه‌ای در اختیار مسافران قرار می‌دهد تا تجربه سفری هوشمند و آگاهانه را برای آنان رقم بزند.