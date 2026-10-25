مدیر امور آبفای منطقه یک یزد از اجرای بیش از ۱۹ کیلومتر توسعه، اصلاح و بازسازی شبکه آب و آسفالت ۶ هزار و ۲۰۰ مترمربع از معابر در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، خلاصه‌زاده، با تشریح عملکرد شش‌ماهه این امور در سال ۱۴۰۵، گفت: در راستای توسعه زیرساخت‌های آبرسانی و بهسازی شبکه موجود، ۱۷ هزار و ۴۱۳ متر عملیات توسعه شبکه و ۲ هزار و ۲۸۶ متر اصلاح و بازسازی شبکه آب اجرا شده است. وی افزود: در همین بازه زمانی، به‌منظور ترمیم معابر محل اجرای عملیات، ۶ هزار و ۲۰۰ مترمربع آسفالت‌ریزی صورت گرفته است.

مدیر امور آبفای منطقه یک یزد با اشاره به اهمیت توسعه و نگهداری شبکه توزیع آب اظهار داشت: اجرای طرح‌های توسعه‌ای و اصلاح و بازسازی بخش‌های فرسوده شبکه، از اقدامات مهم در بهبود زیرساخت‌های آبرسانی، کاهش هدر رفت آب و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان به شمار می‌رود.