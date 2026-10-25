وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، از پیشنهاد خود برای ارائه سواد رسانه‌ای به‌عنوان یکی از دروس اختیاری در همه رشته‌های دانشگاهی خبر داد و تأکید کرد: همه ما در هر رشته تحصیلی، امروز، به سواد رسانه‌ای نیاز داریم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسین سیمایی ، با تأکید بر اینکه سواد رسانه‌ای به جناح و جایگاه خاصی محدود نمی‌شود، گفت هنگام شنیدن خبر‌ها باید تحقیق و بررسی کرد، متن کامل را دید و آن را در بستر خودش فهمید؛ ضرورتی که به گفته او، هم منطق علمی و هم منطق دینی بر آن تأکید دارند.

وی از افزایش خبر‌های جعلی در ماه‌های اخیر خبر داد و افزود : خبر‌هایی که گاهی نام و عنوان افراد را به‌اشتباه به موضوعاتی گره می‌زنند و برای جامعه نگرانی و تشویش ایجاد و تصویر جامعه را از یک نهاد مخدوش می‌کنند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به انتشار خبری اشاره کرد که آن خبر مدعی شده بود، فردی که استاد دانشگاه علامه بوده، به رهبر انقلاب توهین کرده و این خبر سعی کرده بود موجی در جامعه راه بیاندازد که چرا وزیر علوم آن استاد را اخراج نکرده است . وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این خصوص افزود : این فرد سال‌ها پیش دانشجوی دانشگاه بوده و فارغ‌التحصیل شده بود، اما در خبر عنوان «استاد دانشگاه علامه» به او نسبت داده شد؛ با وجود پیگیری‌ها و درخواست برای مشخص شدن دانشگاه محل تدریس او، روشن شد که خبر صحت نداشته است.